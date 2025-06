PlayStation ogłosiło nowe tytuły w ramach subskrypcji PlayStation Plus na lipiec i jednocześnie rozpoczęło obchody 15-lecia tej usługi. Co przygotowano dla graczy?

Sony ogłosiło nową ofertę dla subskrybentów PlayStation Plus na lipiec. Od 1 lipca wszyscy posiadacze aktywnej subskrypcji będą mogli zagrać w Diablo 4, King of Fighters XV oraz Jusant. Z okazji rozpoczęcia obchodów 15-lecia usługi, gracze i graczki będą mogli uczestniczyć w różnych aktywnościach, promocjach oraz innych wydarzeniach.

Nowe gry w PS Plus na lipiec

Czy warto zagrać w Diablo 4? Dzieło Blizzarda żyje i ma się dobrze. Wielkimi krokami zbliża się 9. sezon rozgrywek – Grzechy Horadrimów. Pojawią się nowe lokacje, takie jak podziemne Skarbce Horadrimów. Sezon rozpocznie się 1 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Jusant to mniej demoniczny tytuł. To gra łącząca elementy zręcznościowe i logiczne, w której gracz wyrusza w medytacyjną podróż na szczyt olbrzymiej wieży. Rozgrywka pozwala na podejmowanie wyzwań w własnym tempie, odkrywanie różnych ścieżek oraz zgłębianie tajemnic zapomnianej cywilizacji.

Natomiast The King of Fighters XV to idealna propozycja dla fanów bijatyk. I to drużynowych – format starć 3v3. KoF XV oferuje 39 postaci, które łączą kultowych wojowników z zupełnie nowymi postaciami. W tej odsłonie serii wprowadzono także nowy system walki oraz technologię, która znacznie redukuje opóźnienia w starciach online. Gracze mają do wyboru różne opcje rozgrywki, dzięki czemu mogą dostosować styl do swoich preferencji.

PS Plus ma 15 lat: promocje i ciekawe wydarzenia

Usługa działa od 29 czerwca 2010 roku i od tego czasu za jej pośrednictwem udostępniono ponad 500 gier. Trzy lata temu wprowadzono poziomy Extra oraz Premium/Deluxe, co otworzyło furtkę do kolejnych 2 000 tytułów w katalogu gier. Przez całe lato zaplanowano serię aktywności. Obchody w tym miesiącu rozpoczynają się od następujących promocji i wydarzeń:

Let’s Wrestle! – od dziś członkowie PlayStation Plus Premium mogą wypróbować wersję próbną gry WWE 2K25.

– od dziś członkowie PlayStation Plus Premium mogą wypróbować wersję próbną gry WWE 2K25. Monster Hunter Wilds – kolejna ekscytująca wersja próbna dostępna tylko dla subskrybentów PS Plus Premium.

– kolejna ekscytująca wersja próbna dostępna tylko dla subskrybentów PS Plus Premium. Weekend Ekskluzywnych Ofert w PlayStation Store – w nadchodzący weekend (27–29 czerwca) członkowie PlayStation Plus będą mieli dostęp do wyjątkowych zniżek na wybrane hity, takie jak Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII oraz Star Wars Outlaws.

– w nadchodzący weekend (27–29 czerwca) członkowie PlayStation Plus będą mieli dostęp do wyjątkowych zniżek na wybrane hity, takie jak Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII oraz Star Wars Outlaws. Pakiet Valorant PS Plus – od dziś wszyscy subskrybenci PlayStation Plus mogą bezpłatnie odebrać specjalny pakiet do gry Valorant. Wszystkie przedmioty w pakiecie mają charakter kosmetyczny.

– od dziś wszyscy subskrybenci PlayStation Plus mogą bezpłatnie odebrać specjalny pakiet do gry Valorant. Wszystkie przedmioty w pakiecie mają charakter kosmetyczny. Turnieje PlayStation – już w tę sobotę (28 czerwca) rozpocznie się specjalny turniej z okazji 15-lecia PlayStation Plus. Gracze zmierzą się w popularnych tytułach, takich jak EA Sports FC, NBA 2K, UFC, Madden NFL, College Football, Tekken 8 i innych. Do wygrania będą m.in. wirtualna waluta w grach, ekskluzywne awatary PSN oraz kredyty do Sony Pictures.

Jest jeszcze Sony Pictures Core – od dziś do 12 sierpnia subskrybenci PlayStation Plus Premium mogą skorzystać z 15% zniżki na zakup do 2000 filmów z katalogu Sony Pictures Core, dostępnego bezpośrednio z poziomu konsoli. Tytuły filmowe mogą się zmieniać i różnić w zależności od regionu.

Źródło: Sony