Lidary są niezwykle przydatne w samochodach autonomicznych. Niestety są też drogie i duże, przez co producenci starają się je zastępować raczej kamerami, radarami i ultradźwiękowymi sensorami. Nie Volvo.

Volvo zapowiada konsumenckie samochody z lidarami

Volvo będzie wyposażać w lidary swoje autonomiczne pojazdy już od 2022 roku. Chodzi mianowicie o samochody konsumenckie, bo element ten był już na przykład obecny w SUV-ach XC90, testowanych przez Uber. Ma to być możliwe, dzięki optymalizacji kosztów i zmniejszeniu rozmiarów (to, jak subtelne będą, widać na zdjęciu powyżej). Dla użytkowników oznacza to zaś możliwość jeżdżenia po autostradach (a w przyszłości też po innych drogach) bez konieczności trzymania dłoni na kierownicy.

Co to jest lidar?

Lidar to podobne do radaru urządzenie, które jednak nie wykorzystuje mikrofal do wykrywania obiektów, lecz światło. Właściwie można by nazwać je miksem lasera z teleskopem, a efekt tego połączenia zapewnia bardzo wysoką rozdzielczość i dlatego właśnie tak pożądaną sytuacją jest obecność takiego elementu w samochodzie, mającym bezpiecznie poruszać się po drogach bez kierowcy.

Lidar tworzy w czasie rzeczywistym mapy 3D otoczenia. Pozwoli samochodom Volvo nie tylko widzieć typowe obiekty na drogach, ale też bezpiecznie i sprawnie poruszać się po śniegu i w ciemności. O skuteczności tego rozwiązania podczas testów przekonały się już między innymi firmy Ford i Toyota. Są też przeciwnicy – jak Elon Musk z Tesli, twierdzący, że to „zestaw drogich czujników, które są niepotrzebne” – ale są oni w mniejszości.

Rok 2022. Początek rewolucji

Henrik Green, dyrektor technologiczny Volvo, nazwał jazdę autonomiczną „jedną z technologii najbardziej ratujących życie w historii”, o ile tylko zostanie ona wprowadzona w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Naturalnie – właśnie za taki uważa lidarowy plan na rok 2022.

Źródło: Volvo, New Atlas, informacja własna

