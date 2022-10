Will Wright, projektant gier znany przede wszystkim z serii The Sims oraz SimCity, udzielił wywiadu dla portalu Axios, w którym zdradził szczegóły dotyczące jego najnowszego projektu. Czym jest VoxVerse i co ma do tego NFT?

VoxVerse - na czym będzie polegać gra?

Will Wright pracuje aktualnie nad projektem VoxVerse (nazwa słusznie kojarzy się z metaverse), czyli wirtualnym światem znajdującym się w ogromnym sześcianie. Gracze będą mieć w nim możliwość kupowania działek, wznoszenia budowli (i ich sprzedaży), wydobywania surowców oraz nawiązywania kontaktów z innymi użytkownikami. To jednak nie wszystko - gra zaoferuje różnorodny świat, w którym znajdą się np. dżungle czy pustynie, a także duże centralne miasto, które użytkownicy będą pomagać rozbudować.

VoxVerse dodatkowo umożliwi przekształcanie obiektów startowych, jak np. samochody czy kubki do kawy - będzie można zmienić ich kolory i kształty, by otrzymać satysfakcjonujący efekt. Gracze wcielą się w postaci nazwane Voxami i będą musieli zadbać o ich odpowiedni nastrój i potrzeby, podobnie jak w The Sims.

Co z NFT w VoxVerse?

Gra powstaje w Gallium Games, założonym przez Willa Wrighta oraz Laurena Elliotta, jego byłego współpracownika. Studio otrzymuje część funduszy od korporacji Gala Games, która skupia się głównie na inwestycjach związanych z blockchain. Firma aktualnie prowadzi przedsprzedaż lootboxów z postaciami do gry w formie NFT, opartymi o bohaterów filmów „Trolle" oraz „The Walking Dead". Każda z nich kosztuje ok. 1300 dolarów, czyli ok. 6,5 tys. zł.

Sam Will Wright twierdzi, że tokeny mają jedynie zabezpieczać transakcje między graczami, a sam tytuł ma być atrakcyjny dla wszystkich, a nie tylko tych zainteresowanych technologią blockchain:

Jestem znacznie bardziej zainteresowany przyciągnięciem miliona graczy free-to-play niż 10 000 bogatych wielorybów, chociaż moglibyśmy na nich skorzystać.

Gra ma zatem przyciągnąć trzy grupy - niewielką liczbę bogatych wirtualnych właścicieli ziemskich, którzy płacą za działki przy pomocy kryptowalut, średnią grupę kreatywnych graczy, którzy zajmą się tworzeniem rzeczy i ich sprzedażą, a także masą ludzi, którzy będą tam po prostu spędzać czas i się dobrze bawić.

Na ten moment data premiery VoxVerse nie jest znana, a jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat projektu Willa Wrighta, zachęcam do obejrzenia poniższego filmiku:

Źródło: axios.com, youtube