Świat cyfrowy odgrywa istotną rolę w naszych życiach. Dostarcza nam rozrywki, umożliwia komunikację i zakupy z dowolnego miejsca na świecie. Nad bezpieczeństwem i wygodą tychże powinien jednak czuwać dobry VPN.

Płatna współpraca z Surfshark

Według sporządzonego przez GUS raportu "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r." w minionym roku zakupów przez internet dokonało 64,3 proc. osób w wieku 16-74 lata, a ponad 93 proc. gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu. Nie są to dane zaskakujące – dla coraz większej grupy osób dokonywanie zakupów w sieci staje się domyślnym sposobem kupowania.

Cenimy sobie wygodę i oszczędność czasu względem odwiedzania sklepów stacjonarnych. Zdarza się jednak, że pojawiają się trudności, przez które zakupy online stają się niemożliwe lub niebezpieczne. W takiej sytuacji warto sięgnąć po sprawdzony VPN. Sprawdź pięć powodów, dla których warto skorzystać z Surfshark VPN, gdy robisz zakupy przez internet.

Zadbaj o swoją prywatność

VPN, czyli wirtualna prywatna sieć, to według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. "tunel", przez który płynie ruch w ramach prywatnej sieci między nadawcą i odbiorcą za pośrednictwem internetu. Pozwala on na kompresowanie lub szyfrowanie danych, które są przesyłane, co z kolei zwiększa poziom bezpieczeństwa użytkowników.

Zastosowanie VPN odgrywa dużą rolę w przypadku korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. Ze względu na swoją otwartość, nie są one w pełni bezpieczne – istnieje ryzyko, że cyberprzestępcy będą próbowali wykradać dane użytkowników publicznych hot-spotów. Surfshark VPN zadba o to, by wysyłane z twojego urządzenia dane zostały zaszyfrowane, przez co śledzenie twojej aktywności będzie znacząco utrudnione.

Co więcej, korzystanie z Surfshark VPN gwarantuje zamaskowanie adresu IP. Oznacza to, że jeśli ktoś spróbuje śledzić ruch użytkownika Surfshark VPN, zamiast rzeczywistych danych na jego temat, zobaczy jedynie nic nieznaczący kod. Dzięki takiemu poziomowi bezpieczeństwa nie musisz obawiać się dokonywania zakupów nawet podczas korzystania z otwartej sieci dostępnej w hotelu, na dworcu czy w pociągu.

Kupuj taniej, po prostu

Surfshark VPN gwarantuje nie tylko dodatkowe zabezpieczenie urządzenia przed atakami hakerskimi i śledzeniem, ale może także przełożyć się na spore oszczędności. Wynika to z faktu, że ceny produktów bywają zróżnicowane w zależności od lokalizacji kupującego.

Zasada działania Surfshark VPN gwarantuje możliwość wirtualnej zmiany kraju, z którego przeglądamy internet. Sprawia to, że strony sklepów internetowych i nie tylko możemy przeglądać z perspektywy mieszkańca innego kraju. Często przekłada się to na duże różnice cenowe, a przecież każdy z nas woli wydawać mniej, jeśli tylko może.

Tanie podróże z VPN

VPN świetnie sprawdza się nie tylko w przypadku zakupów produktów online. Można z niego skorzystać także podczas rezerwacji biletów na loty samolotowe. Okazuje się, że ukrycie adresu IP, a co za tym idzie – zmiana odczytywanej lokalizacji klienta, może zmienić cenę biletu.

Korzystanie z Surfshark VPN pozwala pozbyć się także niekorzystnego z perspektywy klienta mechanizmu, tj. zmiany cen biletów na podstawie poprzedniej aktywności użytkownika na danej stronie. Niestety, ceny biletów lotniczych mogą być wyższe, jeśli ich sprzedawca odnotuje, że interesowaliśmy się danym lotem w przeszłości i nie zdecydowaliśmy się na zakup.

W przypadku korzystania z VPN problem ten przestaje istnieć – przy każdorazowym przeglądaniu oferty przewoźnika lub pośrednika w sprzedaży biletów możemy poczuć się anonimowi. Z perspektywy zarządzającego stroną jesteśmy bowiem nowymi klientami.

Istnieje kilka sposobów, by zaoszczędzić na podróżach dzięki Surfshark VPN. Warto ustawić lokalizację na Wielką Brytanię i sprawdzić ceny lotów z tej perspektywy. Często są one korzystniejsze niż w innych krajach europejskich. Poza tym warto próbować łączyć się z IP miejsca docelowego naszej podróży. Jeśli wybierasz się np. do Japonii, sprawdź ceny noclegów wybierając tamtejsze IP. Dodatkową wskazówką, z której warto korzystać, jest weryfikacja cen biletów lotniczych czy pokojów hotelowych z poziomu kilku urządzeń.

Blokada geograficzna to nie problem

Niektóre sklepy mogą korzystać z blokad geograficznych. Jest to sytuacja, w której dane oferty są skierowane do mieszkańców wybranych krajów. W przypadku korzystania z Surfshark VPN kwestia ta traci jakiekolwiek znaczenie.

Wystarczy wybrać państwo, z którego chcielibyśmy połączyć się z danym sklepem, by móc wygodnie przeglądać ekskluzywne dla wybranego terytorium produkty w określonych cenach. Od tej pory naszym jedynym zmartwieniem powinno być wybranie odpowiedniego pośrednika dostawy, który zapewni dostarczenie produktu pod nasze drzwi.

Masz dość reklam produktów – Surfshark VPN pomoże

Każdy z nas spotkał się w życiu z sytuacją, w której po przeglądaniu określonej kategorii produktów nie mogliśmy opędzić się od reklam o tej samej tematyce. Godzina przeglądania ofert sklepów skutkuje wszechobecnymi reklamami przedmiotów, które nas interesowały.

W tej sytuacji na pomoc znów przychodzi VPN. Fakt, że przeglądając internet, jesteś w "tunelu" zapewniającym prywatność, sprawi, że będziesz mógł zapomnieć o zalewie reklam po przeglądaniu sklepu. Nigdy więcej nie będziesz musiał więc męczyć się z powodu natrętnych reklam przeglądanych lub nawet już kupionych przedmiotów – wystarczy korzystać z VPN i unikać zalewu takich treści.

Surfshark VPN – kupuj w internecie bezpiecznie i wygodnie

Korzystanie z Surfshark VPN podczas zakupów w sieci niesie ze sobą szereg korzyści. Docenią je zarówno osoby, którym nie jest obojętna kwestia cyberbezpieczeństwa, jak i ci użytkownicy, którzy szukają oszczędności. Zapewnienie anonimowości sprawia, że hakerzy i cyberprzestępcy mają utrudnione zadanie, gdy próbują śledzić aktywność danego użytkownika sieci, a ponadto pozwala na korzystanie z promocji, które w innym razie nie byłyby dostępne.

VPN to jednak narzędzie, które sprawdza się nie tylko podczas zakupów internetowych. Fakt, że pozwala na pomijanie blokad geograficznych, ułatwia m.in. oglądanie w serwisach streamingowych filmów i seriali, które normalnie nie są dostępne na terytorium naszego kraju. Dzięki VPN możliwe jest też unikanie blokad regionalnych w grach multiplayer czy uzyskanie dostępu do serwisów, które w innych krajach są cenzurowane.

