Najpierw Instagram, teraz VPN? Coś dzieje się w Turcji

Instagram w Turcji został zablokowany. Teraz pojawiają się doniesienia o blokadach usług VPN. Planując podróż do Turcji, warto pamiętać o jednej rzeczy.

W dniu 31 lipca 2024 r. dyrektor ds. komunikacji w Turcji, Fahrettin Altun, skrytykował Instagram za blokadę wpisów zawierających kondolencję po zabiciu lidera Hamasu Ismaila Hanijego. Fahrettin Altun nazwał to "cenzurą". I w istocie cenzura jest obecna w Turcji - kraj ten zablokował dostęp do serwisu Instagram. Teraz pojawiają się doniesienia, że podobny los spotyka aplikacje VPN.

Co z VPN w Turcji?

W odpowiedzi na blokadę Instagrama, mieszkańcy oraz turyści w całym kraju zaczęli masowo korzystać z oprogramowania do omijania ograniczeń, takiego jak aplikacje VPN. Rzeczone oprogramowaniem zwiększa bezpieczeństwo połączeń internetowych poprzez szyfrowanie oraz maskowanie rzeczywistego adresu IP, co umożliwia dostęp do zablokowanych treści - w tym przypadku Instagram.

Jak informuje TechRadar, darmowy dostawca Proton VPN odnotował 4500 proc. wzrost liczby rejestracji w Turcji, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu usługi. Z drugiej strony 27 najpopularniejszych aplikacji VPN w Turcji, w tym NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, Proton VPN, Private Internet Access, CyberGhost, Hide.me oraz IPVanish, miało zostać zablokowanych - informuje IFÖD.

Niemniej internauci donoszą, że posiadają dostęp. Być może problemy z dostępem są przejściowe, spowodowane dużym zainteresowaniem VPN w Turcji. David Peterson, dyrektor generalny Proton VPN, potwierdził, że mimo rzekomych blokad, użytkownicy w Turcji w dalszym ciągu korzystają z usługi.

Warto się przygotować

Najważniejsze jest zrozumienie, że sytuacja jest dynamiczna. To, że teraz dostęp do VPN w Turcji nie jest całkowicie ograniczony, nie oznacza, że w przyszłości będzie tak samo.

David Peterson zaleca, aby przed potencjalną wycieczką do Turcji zainstalować VPN z wyprzedzeniem. Co więcej, warto przygotować się na różne scenariusze i mieć ewentualnie w gotowości kilka aplikacji VPN.

Źródło: TechRadar