Trzeba przyznać, że twórcy Assassin's Creed Valhalla przystąpili do sporej ofensywy i bardzo systematycznie dzielą się nowymi informacjami i materiałami promującymi grę. Sporo czasu poświęcają przy tym walce, której nie zabrakło chociażby na ostatniej prezentacji fragmentów rozgrywki. Topory, miecze i kilka innych gadżetów charakterystycznych dla dziewiątego wieku naszej ery to pierwsze sygnały zwiastujące krwawe starcia.

Okazuje się jednak, że twórcy zdecydowali się zadbać również o odpowiednią widowiskowość. I tutaj przed szereg wysuwają się ataki x-ray, czyli tak zwane prześwietlenia. Wielu graczy kojarzy je przede wszystkim z serii Mortal Kombat, sami twórcy też nie silili się tutaj na nadawanie temu elementowi innej nazwy.

Game Director @BenoitRicher has confirmed that (for lack of a better term) "X-ray assassinations" were not just part of the #AssassinsCreed Valhalla gameplay trailer, but will be part of the gameplay and be player trigged!



We thank @jonathandg20 for the heads up! https://t.co/CR7vv3LmCV pic.twitter.com/bIrrqKmLTY