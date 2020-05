Chodzi oczywiście o akcję #Hot16Challenge2, w której trzeba wykazać się umiejętnością rapowania, a jednocześnie zachęcić kolejne osoby do dołączenia do zbiórki na rzecz wsparcia medyków walczących z koronawirusem. W tym właśnie kontekście intrygująco zabrzmiały doniesienia sugerujące, iż w Assassin’s Creed Valhalla również pojawią się momenty z rapem w roli głównej. O co dokładnie chodzi?

O tzw. rap battles. Można uznać je za mini grę, w ramach której zamiast walki przy użyciu broni białej trzeba będzie bronić swojego honoru walką na słowa. Będzie chodziło w niej o zdissowanie [obrażenie, poniżenie - przyp. red.] przeciwnika. Wszystko w odpowiednim rytmie. Więcej informacji na ten temat ma pojawić się w późniejszym czasie. Już teraz zapewniono jednak, że nie jest to wymysł twórców, ale mini gra, która bazuje na historii, bo tego typu zabawy były częścią ery wikingów.

