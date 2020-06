Zakrzywiony ekran, dobre parametry i nowoczesny design – tak właśnie prezentują się monitory Samsung Odyssey G7, które oficjalnie debiutują na rynku. Nowa propozycja koreańskiego producenta powinna przyciągnąć wymagających i majętnych graczy.

Monitory Odyssey G7 – czym kusi Samsung?

Monitory Samsung Odyssey G7 były zapowiadane na początku roku podczas targów CES 2020. Teraz sprzęt oficjalnie pojawił się w ofercie producenta, a my poznaliśmy dokładne parametry. Bez wątpienia mamy do czynienia z jednymi z najlepszych monitorów dla graczy.

Producent przygotował 27- i 32-calowy model z matrycą QLED o rozdzielczości 2560 x 1440 px (QHD). Co warto podkreślić, mamy tutaj do czynienia z zakrzywionym ekranem typu 1000R (co oznacza, że jego promień krzywizny wynosi 1000 milimetrów).

Zastosowany panel wyróżnia się wysoką częstotliwością odświeżania (240 Hz) oraz szybkim czasem reakcji (1 ms), co szczególnie powinni docenić miłośnicy strzelanek i dynamicznych gier akcji. Producent potwierdza też kompatybilność z technologiami Nvidia G-Sync i FreeSync Premium Pro.

Monitory obsługują standard VESA DisplayHDR 600 i cechują się dobrym odwzorowaniem kolorów (125% pokrycia palety sRGB i 95% palety DCI-P3). W obydwóch przypadkach możemy także liczyć na szerokie kąty widzenia (po 178 stopni w pionie i poziomie).

Do dyspozycji oddano wejście HDMI 2.0 i dwa DIsplayPort 1.4, a także hub z dwoma portami USB 3.0. Zastosowana podstawka pozwala na regulację wysokości, obrót i pochylenie ekranu. Przewidziano też opcję montażu monitora na uchwycie VESA.

Niebawem ruszy sprzedaż, ale to nie będą tanie rzeczy!

Monitory Samsung Odyssey G7 C27G i C32G mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Ceny nie zostały ujawnione, ale po takich parametrach nie oczekujemy małej sumy – to będzie sprzęt dla wymagających i majętnych graczy.

