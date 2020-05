Acer Predator X38

Ultrapanoramiczna rozdzielczość, zakrzywiony ekran, szybka matryca i dobre odwzorowanie kolorów - specyfikacja nowego monitora może zainteresować wymagających graczy... z zasobnym portfelem.

Profesjonalny gracz nie może się obyć bez dobrego monitora. Przykład? Acer proponuje model Predator X38, który był prezentowany razem z innymi nowościami na początku roku. Warto się nim zainteresować, bo niebawem pojawi się on na sklepowych półkach.

Predator X38 spełni oczekiwania wymagających graczy… i profesjonalistów

Nowy model wykorzystuje 37,5-calową matrycę IPS o rozdzielczości UW4K/WQHD+ (3840 × 1600 px). Nie jest to jednak zwykły ekran – producent zastosował mocno zakrzywiony panel (2300R), który daje jeszcze lepsze wrażenia z rozgrywki.

Gdyby tego było mało, ekran wyróżnia się wysokim odświeżaniem (z możliwością podkręcenia do 175 Hz), czasem redakcji na poziomie 1 ms oraz wsparciem dla technologii Nvidia G-Sync. Możemy więc liczyć na bardzo dobrą płynność wyświetlanego obrazu, co powinno ucieszyć miłośników dynamicznych gier akcji.

Nie jest to jednak monitor tylko do grania. Zastosowany panel cechuje się też świetnym odwzorowaniem kolorów – producent deklaruje dokładność na poziomie Delta E < 1 i pokrycie 98% przestrzeni kolorów DCI-P3, a do tego wspiera standard VESA DisplayHDR 400. Sprzęt sprawdzi się też podczas oglądania filmów i tworzenia treści.

Nowy Predator to także ergonomia i bogaty zestaw złączy

Oprócz efektownego wyglądu, producent zadbał też o ergonomię – zastosowany stojak pozwala na zmianę nachylenia ekranu w zakresie od –5 do 35 stopni, obrót o +/– 30 stopni, a także regulację wysokości w zakresie 13 cm.

Do dyspozycji oddano wejścia HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2, a także hub z czterema portami USB 3.0.Predator X38 został wyposażony w dwa głośniki o mocy 7 W.

Predator X38 dla najbardziej wymagających i najbardziej majętnych klientów

Trzeba przyznać, że specyfikacja monitora robi wrażenie i niejeden z naszych czytelników pewnie marzy o takim sprzęcie. Niestety, nowy Predator ma też swoją ceną – na naszym rynku ma on kosztować 10 tys. złotych (!). Jeżeli jesteście zainteresowani, będziecie musieli poczekać do 24 czerwca, bo właśnie na ten dzień zaplanowano sklepową premierę Predatora X38.

Źródło: Acer

Zobacz więcej newsów o gamingowych monitorach: