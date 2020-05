Gra LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ujrzy światło dzienne jeszcze przed końcem tego roku. Podczas tej przygody spotkamy na swojej drodze prawie 500 postaci, a w sporą część z nich będziemy się też mogli wcielić.

W LEGO Star Wars; The Skywalker Saga czekają na nas setki postaci

O grze LEGO Star Wars: The Skywalker Saga usłyszeliśmy pod koniec ubiegłego roku. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że pozwoli nam ona raz jeszcze przeżyć najważniejsze wydarzenia z wszystkich 9 części filmowej sagi Gwiezdnych wojen. Podczas tej podróży odwiedzimy kultowe lokalizacje i spotkamy prawie 500 postaci. – „Wybierając bohaterów patrzyliśmy na kolejne filmy i staraliśmy się powiedzieć »tak« jak najwięcej razy” – powiedział Craig Derrick z Lucasfilm Games.

Nie wiemy jak wielu z tych bohaterów będzie grywalnych, ale Derrick zapewnia, że „wielu”. Kilkadziesiąt można chyba przyjąć za pewnik. Na liście znajdą się oczywiście kultowe postacie ze świata Gwiezdnych wojen – zarówno te dobre, jak i złoczyńcy. Producent zapowiada także, że możemy liczyć na kilka niespodzianek w tym temacie.

Sam ustalasz kolejność – masz pod tym względem swobodę

Co ciekawe, swoją przygodę w grze LEGO Star Wars: The Skywalker Saga będziemy mogli rozpocząć w dowolnym momencie. A zatem kto będzie chciał, ten przejdzie kampanię w zgodzie z chronologią kinową, inni mogą na przykład trzymać się chronologii fabularnej, a jeszcze inni po prostu rozpocząć zabawę od najnowszej trylogii.

Twórcy robią, co w ich mocy, by dostarczyć na nie tylko najbardziej ambitną grę w historii serii LEGO, ale też jedną z najlepszych gier osadzonych w uniwersum Gwiezdnych wojen. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie otrzymamy okazję do tego, by zweryfikować te zapowiedzi – na pewno jednak studio Lucasfilm Games celuje w ten rok. Platformami docelowymi są natomiast komputery osobiste oraz konsole Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Potwierdzona została już również pełna polska wersja językowa.

Bez wątpienia brzmi to wszystko naprawdę dobrze i ja sam nie mogę się już doczekać aż sprawdzę ten tytuł w akcji. Jeśli też tak macie i chcecie sobie wypełnić jakoś ten czas oczekiwania, to sprawdźcie gry Star Wars w promocji – większość ofert wciąż jest aktywna, więc może uda wam się znaleźć coś dla siebie!

Tymczasem zostawiamy was ze zwiastunem…

Źródło: Gaming Bolt, Star Wars, informacja własna

Czytaj dalej o grach: