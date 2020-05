Mogliście nie zauważyć, ale gra Streets of Rage 4 zadebiutowała w tym tygodniu w sklepach i zarówno recenzenci, jak i gracze są nią zachwyceni.

W ostatnich dniach na rynku zadebiutowały takie świetne tytuły jak Gears Tactics, testujący nasze zdolności SnowRunner czy stworzone z myślą o imprezach Moving Out. Ale to inna produkcja może pochwalić się mianem najlepiej ocenianej gry mijającego tygodnia. Jest nią mianowicie Streets of Rage 4 na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Zobacz najnowszy zwiastun Street of Rage 4 z okazji premiery:

Streets of Rage 4 chwalone w recenzjach. To nie lada gratka

Streets of Rage 4 to próba przywrócenia mechaniki znanej z klasycznych bijatyk z gatunku beat’em up. I to próba – jak się okazuje – naprawdę udana. Recenzenci nie szczędzą ósemek i dziewiątek, a znalazło się nawet kilku, którzy przyznali tej produkcji maksymalne noty.

Przywracanie wspomnień, wyśmienita mechanika rozgrywki i przyjemne dla oka animacje to najważniejsze atuty Streets of Rage 4. Krytycy zarzucają zbyt małą innowacyjność, ale czy naprawdę jest to na miejscu w przypadku tytułu, którego twórcy mówią jasno, że jest to old-schoolowa produkcja?

W każdym razie jest to czytelnia informacja – jeżeli chcecie znów poczuć się jak dzieci i przypomnieć sobie, co takiego miały w sobie klasyczne beat’em upy (a przy okazji nacieszyć oczy ładniejszą oprawą wizualną), to Streets of Rage 4 będzie dla was pozycja obowiązkową. W innym przypadku lepiej sobie darować.

I co wy na to? Jesteście zainteresowani czy niekoniecznie? A jeśli nie, to czy któraś inna premiera z tego tygodnia was zaciekawiła. Jeśli tak, to która? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Metacritic, Dotemu, IGN, informacja własna

