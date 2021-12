Jedną z głównych funkcji zegarków Apple Watch jest monitorowanie parametrów zdrowotnych. Na przekór temu, w sieci pojawiły się doniesienia, że urządzenia te powodować mogą poważne obrażenia ciała. Przyczyną jest puchnięcie baterii, a w następstwie ekspozycja ostrych krawędzi.

Pozew w tej sprawie znalazł się w sądzie. Oskarżyciele twierdzą, że zegarek skonstruowany jest w ten sposób, że bateria znajduje się w bezpośrednim kontakcie z ekranem, co powoduje, że po spuchnięciu uszkadza i wypycha go z koperty. Uszkodzony ekran posiada ostre krawędzie, które mogą spowodować skaleczenia. Co więcej, uważają oni, że firma powinna zastosować osłonę albo przeznaczyć więcej miejsca na komorę baterii, ponieważ wiedziała, że taka wada występuje.

W pozwie przytoczono między innymi historię Chrisa Smitha, który został okaleczony przez Apple Watch Series 3. Bateria w jego zegarku spuchła po trzech latach od zakupu tego urządzenia. Uszkodzony ekran przeciął wewnętrzną część jego przedramienia oraz znajdującą się tam żyłę.

Pozew dotyczy wszyskich modeli zegarków poza Series 7. Poszkodowani domagali się między innymi odszkodowań oraz zwrotu kosztów wymiany zegarków.

Sędzia orzekł, że problem nie jest związany z wadliwymi bateriami lub wadliwą konstrukcją i oddalił kilka roszczeń. Pozew ostatecznie został odrzucony.

Źródło: www.macrumors.com/2021/12/09/apple-watch-battery-lawsuit/

Grafika: twitter.com/smiller/status/905510572862660609