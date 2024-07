Wadliwe procesory. Twórca gier oskarża Intel i stawia na AMD

Alderon Games mówi o problemach związanych z procesorami Intel 13. i 14. generacji. Twórca gier utrzymuje, że procesory działają na początku poprawnie, ale po kilku miesiącach ulegają awarii.

Alderon Games to australijskie studio, którego sztandarowym projektem jest Path of Titans - trzecioosobowa survivalowa gra MMO w świecie dinozaurów. Założycielem studia jest Matthew Cassells i przywołujemy jego nazwisko nie bez powodu. To właśnie on w imieniu całego zespołu porusza temat problemów z procesorami Intel 13 i 14 generacji. Te układy dość często figurują w rankingach polecanych procesorów dla graczy.

Problematyczne procesory Intel 13. i 14. generacji

“Mój zespół w Alderon Games, pracujący nad wieloosobową grą survivalową Path of Titans, napotykał poważne problemy ze stabilnością procesora Intel. Te problemy, w tym awarie, niestabilność i uszkodzenie pamięci, ograniczają się do procesorów 13. i 14. generacji. Pomimo wszystkich wydanych aktualizacji mikrokodu, BIOS-u i oprogramowania układowego, problem pozostaje nierozwiązany.” - czytamy w komunikacie.

Deweloperzy wykryli nieprawidłowości w pięciu obszarach:

“klienci końcowi” - czyli gracze - tłumnie raportują o błędach;

problemy dotyczą oficjalnych serwerów gry, które nie zawsze chcą współpracować;

podobnie hosting serwerów społecznościowych, który mierzy się z ciągłymi awariami;

programiści również borykają się z problemami w toku produkcji gry (“Może to również powodować uszkodzenie dysku SSD i pamięci”);

Problem z procesorami Intel 13. i 14. generacji objawia się też w narzędziach do testów porównawczych, gdzie “testy dekompresji i pamięci niezwiązane z Path of Titans również kończą się niepowodzeniem."

“W ciągu ostatnich 3–4 miesięcy zaobserwowaliśmy, że procesory początkowo działające prawidłowo z czasem ulegają pogorszeniu, a ostatecznie ulegają awarii. Współczynnik awarii, który zaobserwowaliśmy w naszych własnych testach, wynosi prawie 100%, co wskazuje, że to tylko kwestia czasu, zanim dotknięte tym problemem procesory ulegną awarii. Problem ten zyskuje uwagę mediów i został zauważony przez Fortnite i RAD Game Tools, które napędzają dekompresję w Unreal Engine” - informuje Matthew Cassells.

Jakie kroki podejmuje Alderon Games? W wielkim skrócie - przesiadka na AMD. Decyzja o migracji serwerów stała się faktem. W komunikacie zasugerowano graczom hostującym serwery Path of Titans, by ci “unikali zakupu lub używania procesorów Intel 13. i 14. generacji".

