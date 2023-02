Walentynki tuż, tuż, co oznacza, że najwyższy czas rozejrzeć się za prezentem dla swojej drugiej połówki. Najlepiej takim, z którego skorzystacie oboje. Choć nie jest to jedyna możliwość.

Walentynkowe prezenty – ile par, tyle pomysłów

Ile par, tyle sposobów na obchodzenie Dnia Zakochanych i tyle też koncepcji na walentynkowe prezenty. Czasem najlepsza okazuje się wspólna wycieczka lub romantyczna kolacja, innym razem – bardziej lub mniej skromne podarki w formie niespodzianki, a jeszcze kiedy indziej pary decydują się na większy prezent kupowany wspólnie.

Niezależnie od tego, do której grupy się kwalifikujecie, w sklepie Komputronik znajdziesz inspiracje, ale też od razu konkretne produkty. Ba, w walentynkowym pasażu nie brakuje urządzeń, gadżetów i akcesoriów w obniżonych cenach, a to już coś, obok czego trudno przejść obojętnie.

Prezent na Walentynki? Znajdziesz go w Komputronik

Co tam znajdziesz? Ano na przykład aparaty i telefony z dobrymi obiektywami – idealne do zachowywania wspomnień na dłużej. Mało tego, taki Polaroid GO pozwala nie tylko zrobić zdjęcie, ale też od razu je wydrukować, by nie zginęło w niezliczonych katalogach na dysku.



Polaroid GO

Z kolei romantyczny klimat – nie tylko w Walentynki – pomogą Ci stworzyć zapachy do domu. Spójrz na zamknięte w gustownych słoiczkach świece Yankee Candle pachnące cynamonem, jesiennymi kwiatami czy mieszanką migdałów i jaśminu.

Dobre głośniki umożliwią Ci natomiast zadbanie o klimat w inny sposób. Najlepiej postawić na bezprzewodowy głośnik Bluetooth, taki jak Toshiba TY-WSP102, bo dzięki niemu zbudujesz atmosferę niezależnie od tego, gdzie postanowicie spędzić Dzień Zakochanych.



Toshiba TY-WSP102

A może wśród waszych ulubionych rozrywek znajdują się wspólne wieczorki filmowe lub serialowe? W takim przypadku dobrym pomysłem na Walentynki może być wniesienie ich na wyższy poziom. W jaki sposób? Kupując nowy telewizor, rzecz jasna. To już nie są tanie rzeczy, ale taki duży, 55-calowy Philips 55PUS9435/12 z systemem Ambilight – uwierz! – zrobi robotę.

W walentynkowym pasażu Komputronik znajdzie się też coś dla miłośników elektronicznej rozrywki. W zakładce „Gaming” znajdziesz między innymi kierownice w dobrych cenach, a rozglądając się w sklepie możesz natknąć się także na multifunkcyjną stację SteelDigi Azure Cheyenne, która chłodzi konsolę PS5, daje miejsce na przechowywanie pudełek i jeszcze naładuje 2 pady – do wspólnej rozgrywki.

Okazje cenowe na Walentynki w Komputronik

Oczywiście to nie wszystko. W pasażu znajdziesz też na przykład świetne okazje cenowe. Przykłady? Proszę bardzo. Spójrz choćby na zaawansowaną szczoteczkę elektryczną Oral-B iO Series 4 za 399 złotych albo na smartwatcha Huawei Watch GT 3 SE za 599 złotych.



Huawei Watch GT 3 SE

Jeśli szukasz pomysłu na prezent, to wspomnijmy jeszcze słówkiem o tym, że poważnie przecenione zostały również depilatory. Braun Silk-épil 3 3-420 kupisz za 179 zł, Braun Silk-épil 9 Flex 9002 – za 599 zł, a Braun Silk-Expert Mini IPL PL1014 – za 949 zł.

Specjalna walentynkowa oferta w sklepie Komputronik potrwa do 14 lutego.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.