Jeśli słyszeliście już o produkcjach, w których będzie można się wcielić w rolę zarządcy domu pogrzebowego lub ratownika medycznego, nie zaskoczy was War Hospital. To gra strategiczna, w której zadaniem jest nadzorowanie szpitala polowego. W sieci pojawił się nowy trailer tytułu.

War Hospital to produkcja, nad którą pracuje Brave Lamb Studio. Ostatnie informacje na temat gry pojawiły się kilka miesięcy temu, gdy przedstawiono krótki gameplay, który możecie obejrzeć poniżej:

Co zobaczymy w War Hospital?

Gra prezentuje się całkiem ciekawie – to strategia czasu rzeczywistego, z elementami RPG. Akcja rozgrywa się w trakcie I wojny światowej, podczas której gracz wciela się w rolę emerytowanego lekarza, przywróconego do służby. Przejęcie dowództwa nad szpitalem polowym wiąże się z ratowaniem rannych żołnierzy. To gracz podejmuje odpowiednie decyzje, które wpłyną później na efekt zastosowanej terapii.

Brave Lamb Studio zaprezentowało w sieci najnowszy, krótki trailer gry:

Tytuł ma zadebiutować w czwartym kwartale 2022 roku.

Co myślicie o tej grze?

Źródło: warhospitalgame.com, steam