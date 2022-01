Project Golden Nekker to (być może roboczy) tytuł nowej gry studia CD Projekt RED. Czego możemy oczekiwać?

Project Golden Nekker to karcianka, ale dla jednego gracza

CD Projekt RED zakończył już historię Geralta z Rivii, ale wielokrotnie podkreślano, że lubiane przez miliony graczy uniwersum nie zostanie porzucone. Wiedźmin 4 pewnie się pojawi, ale w bliżej nieokreślonej przyszłości. Długo nie powinniśmy za to czekać na inną propozycję. Chodzi o Project Golden Nekker, chociaż możliwe, że to roboczy tytuł i finalnie możemy mieć do czynienia z innym.

Portal IGN opublikował pierwsze informacje, które przybliżają nowy projekt. Najważniejsze wydaje się to, iż będzie on zbliżony do Gwint: Wiedźmińska gra karciana oraz Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści. Zbliżony, bo chociaż otrzymamy karciankę, jednocześnie twórcy chcą wprowadzić tu powiew świeżości.

„To nie jest kolejna gra z cyklu Wiedźmińskie opowieści, ale coś innego. Naszym celem jest zapewnienie wciągającego trybu dla jednego gracza tym, którzy wolą go od konkurencyjnego Gwinta dla wielu graczy.” - Paweł Burza, kierownik ds. komunikacji w zespole odpowiedzialnym za Gwint

Kiedy premiera nowej gry CD Projekt RED?

Trudno twierdzić, że wiemy już wszystko. Zapewne w najbliższym czasie sam producent będzie nieco bardziej wylewny. IGN podaje, że premiera nowej gry odbędzie się jeszcze w tym roku. Zapewne w ostatnim kwartale.

Kilka dostępnych w sieci grafik koncepcyjnych dość mocno nawiązuje do stylu kart do Gwinta. Dobrze się przy nim bawiący nie mają powodów do niepokoju, Gwint: Wiedźmińska gra karciana ma dalej otrzymywać nowości, w tym kolejne karty.

Zaskoczeni? Czy może właśnie czegoś takie się spodziewaliście?

Źródło: ign