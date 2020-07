Za Darktide odpowiada szwedzkie studio Fatshark, które nie tak dawno temu zaserwowało nam dwie części spod znaku Warhammer: Vermintide. Nowe dzieło tej ekipy będzie właściwie przeniesieniem tej koncepcji do świata Warhammer 40,000…

Warhammer 40,000: Darktide to kooperacyjna gra akcji w świecie WH40k

Warhammer 40,000: Darktide będzie pierwszoosobową grą akcji, nastawioną na kooperację dla 4 graczy. Twórcy nie ukrywają, że ich nowa produkcja stanowi odpowiedź na prośby graczy o stworzenie czegoś podobnego do Vermintide, ale w uniwersum WH40k. Spodziewajmy się więc emocjonujących i brutalnych starć w zwarciu, ale też na dystans oraz reguł, które są niezwykle proste, ale równocześnie wymagają olbrzymiego zaangażowania, aby osiągnąć poziom mistrzowski.

Zapraszająca nas do Tertium gra Darktide ma oddawać nam sporą swobodę, jeżeli chodzi o styl walki, a także wnieść współpracę na wyższy poziom. Niezależnie od tego, czy będziemy grać ze znajomymi, czy też z osobami, których w życiu nie widzieliśmy na oczy, mamy czerpać dużo przyjemności. Równocześnie to właśnie łączenie sił będzie najlepszą strategią, gdy celem jest zwycięstwo nad hordami przeciwników rodem z horroru, a zwycięstwo przecież zawsze jest celem.

Zobacz oficjalny zwiastun Warhammer 40,000: Darktide:

Twórcy nie są na razie gotowi, by zdradzić więcej szczegółów, ale obiecują, że zrobią to już wkrótce. Z kolei sama gra zadebiutuje w przyszłym roku. Ekipa Fatshark potwierdziła oficjalnie, że Warhammer 40,000: Darktide zasili katalog gier na Xbox Series X oraz PC, a także trafi do usługi Xbox Game Pass.

Źródło: Xbox Wire, Fatshark

