Hulajnogi na wynajem. Warszawa wzięła sprawy w swoje ręce

Warszawa zaostrza zasady dla hulajnóg elektrycznych na wynajem. Jak wynika z komunikatu miasta, pojawią się kolejne miejsca z niższą prędkością albo zakazem ruchu, a nowe porozumienie z operatorami ma poprawić bezpieczeństwo i porządek na ulicach.

Według ratuszu stolicy przepisy wprowadzone w ramach ustawy z 2021 roku regulowały pewne zasady poruszania się e-hulajgnogą, ale nie były wystarczające. Dlatego też Zarząd Dróg Miejskich podjął inicjatywę ustalenia dodatkowych uregulowań dla Warszawy.

Pierwsze umowy podpisano już w 2021 r. i według miasta Warszawa była wtedy pierwszym takim przykładem w Polsce. Operatorzy zawarli też umowy dzierżawy na odpłatne korzystanie ze stref postojowych i mają dokładać się do utrzymania miejskiej infrastruktury kwotą ok. 1 mln zł rocznie.

Zmiany dla wypożyczalni e-hulajnóg

Nowe ustalenia Zarządu Dróg Miejskich z firmami Bolt, Dott i Lime mają dać samorządowi większy wpływ na to, jak działają hulajnogi na minuty. Miasto zapowiada, że w przyszłości mogą pojawić się kolejne obszary, w których pojazdy pojadą wolniej albo nie wjadą wcale, a także dalsze porządkowanie zasad postoju.

Warszawa wskazuje, że problemem pozostają szybkie przejazdy po chodnikach i zostawianie sprzętu w przypadkowych miejscach. Dlatego też miasto zobowiązało przewoźników do:

utrzymywania ładu i porządkowania nieprawidłowo pozostawianych pojazdów;

rozmieszczania e-hulajnóg wyłącznie w wyznaczonych miejscach;

ograniczenia prędkości do 12 km/h na wybranych terenach, czyli: Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie (gdy są deptakiem), Chmielnej (na odcinku, który jest deptakiem), Bulwarach Wiślanych (na odcinku na którym nie ma wydzielonej drogi dla rowerów);

zakazu ruchu i parkowania w wybranych obszarach (Stare Miasto, Ogród Krasińskich, Łazienki Królewskie);

edukowania i informowania użytkowników;

przekazywania informacji Zarządowi Dróg Miejskich o obszarze działania, liczbie pojazdów i statystykach wypożyczeń itp.

W zamian miasto oznacza parkingi dla e-hulajnóg. Do dyspozycji jest 12,5 tys. miejsc w 2,9 tys. lokalizacji, w tym przy stacjach rowerów miejskich Veturilo, gdzie parkowanie takich pojazdów dopuszczono w 2023 r. Dodatkowo w Śródmieściu, na Żoliborzu, Woli i Bielanach działa 133 wyznaczonych stref postoju.

Ratusz uzasadnia zmiany danymi o bezpieczeństwie. Hulajnogi odpowiadały za 7,8 proc. ruchu zmierzonego na trasach rowerowych, ale w ubiegłym roku ich użytkownicy brali udział w 66 wypadkach. Kierujący e-hulajnogami spowodowali 39 z tych zdarzeń, a rannych zostały 73 osoby.