Masz trzy tygodnie, by testować czytnik e-booków inkBOOK Prime HD. Jeśli nie przypadnie ci do gustu, możesz go odesłać i otrzymać pełen zwrot pieniędzy!

Są tacy, którym czytnik e-booków nigdy nie zastąpi książek ani nawet nie zadowoli ich jako alternatywa. Są też tacy, którzy pomimo początkowych oporów dziś już nie wyobrażają sobie noszenia ze sobą grubych tomów i z tym poręcznym gadżetem nie chcą się w ogóle rozstawać. Jeśli nie masz doświadczenia z takim urządzeniem i nie wiesz, czy zdołasz je pokochać, to teraz masz okazję, by się o tym przekonać. Czasu masz pewnie więcej niż zwykle, a za trzytygodniowy test nie zapłacisz nawet złotówki (chyba, że sprzęt przypadnie ci do gustu).

Czy warto kupić czytnik e-booków? Przetestuj inkBOOK Prime HD i się przekonaj

O co chodzi? O wyjątkową akcję pod tytułem Zostań w domu i czytaj, w ramach której możesz testować czytnik e-booków inkBOOK Prime HD przez 21 dni. Normalnie kupujesz to urządzenie, ale jeśli w ciągu tych trzech tygodni nie skradnie twojego serca, bez żadnych konsekwencji je odeślesz i otrzymasz swoje pieniądze z powrotem. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na oficjalnej stronie polskiego producenta.

A ile kosztuje ten inkBOOK Prime HD? Normalnie 569 złotych, ale w tym miejscu mamy dla ciebie jeszcze jedną dobrą wiadomość. Jeśli podczas zamawiania wpiszesz kod rabatowy prime449 , to w mig obniżysz cenę czytnika o 120 złotych, a więc kupisz go za 449 zł. Niezmiennie skorzystasz z darmowej dostawy i otrzymasz jeden z dwóch prezentów do wyboru – to abonament Legimi na 60 dni albo EmpikGO na 30 dni.

Czy inkBOOK Prime HD to dobry wybór? Testowaliśmy i możemy powiedzieć, że tak

Czy to dobra cena? Nawet bardzo dobra. Mieliśmy okazję przetestować czytnik inkBOOK Prime HD i przyznaliśmy mu notę 4,3 na 5, co mówi samo za siebie. Oprócz krótkiego czasu pracy i wolnego działania niektórych aplikacji nie mieliśmy mu wiele do zarzucenia. Jego 6-calowy ekran E Ink Carta ma wysoką rozdzielczość i dobrze czyta się na nim e-booki, a że jego jasność i temperaturę barwową można regulować, to przyjemność z lektury czerpie się o każdej porze i w każdych warunkach. Kolejne plusy to waga poniżej 170 gramów i obecność fizycznych przycisków do przerzucania stron.

Źródło: inkBOOK

