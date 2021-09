W aplikacji Clubhouse odkryto nową funkcję "Wave", która ma wprowadzić nowy sposób zapraszania znajomych do rozmów.

Funkcja “Wave” już wkrótce na Clubhouse?

Często żartobliwie nazywana aplikacją do podsłuchiwania - Clubhouse nadal ma się dobrze i być może planuje właśnie wprowadzić nową funkcję ułatwiającą kontakt ze znajomymi.

Początkowa ekskluzywność na platformę iOS już dawno odeszła w zapomnienie - użytkownicy Androida mogą już korzystać z Clubhouse od maja 2021 roku. Choć od tego czasu nie słyszeliśmy o żadnych konkretnych nowościach związanych z tą platformą (może poza usuwaniem danych użytkowników z Afganistanu), to twórcy nadal aktywnie pracują nad jej rozwojem.

Potwierdza to odkrycie Jane Manchun Wong, która zamieściła na Twitterze post przedstawiający nową opcję Wave na Clubhouse.

Na czym będzie polegać Wave? Machanie znajomemu będzie zaproszeniem go do pokoju. Jeśli ten odpowie - zostanie natychmiast dodany do rozmowy.

W efekcie tworzenie rozmów ze znajomymi będzie ułatwione. Trudno w związku z tym nie zauważyć, że twórcy Clubhouse chcą tym samym nieco usprawnić komunikację w pokojach typu “Social”, a więc tych prywatnych - bez możliwości dołączania ludzi z zewnątrz.

Korzystacie jeszcze z Clubhouse, czy to aplikacja nie dla Was? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: theverge.com, twitter @wongmjane