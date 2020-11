WD_Black AN1500 to dysk SSD, który bardziej przypomina… kartę graficzną. Producent zadbał nie tylko o efektowny wygląd, ale też świetną wydajność (i to także na starszych komputerach).

Posiadacie starszy komputer i potrzebujecie superszybkiego dysku SSD? Western Digital ma tutaj specjalne rozwiązanie – nośnik WD_Black AN1500, który korzysta z interfejsu PCI-Express 3.0, ale oferuje osiągi zbliżone do nowoczesnych modeli pod PCI-Express 4.0.

WD_Black AN1500 – superszybki dysk pod PCI-Express 3.0

WD_Black AN1500 występuje w trzech wersjach pojemnościowych: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Nowe modele mogą pochwalić się transferami dochodzącymi do 6500/4100 MB/s i liczbą operacji losowych do 780 000/710 000 IOPS, co można porównać do superszybkich modeli pod PCI-Express 4.0.

W tym przypadku jednak nie trzeba posiadać nowego komputera z PCI-Express 4.0. Dysk ma postać karty rozszerzeń pod złącze PCI-Express 3.0 x8, więc można go zamontować także w starszych zestawach (konstrukcja nie wymaga bifrakcji portów, więc będzie działać też w złączu PCI-Express 3.0 x4, ale z ograniczoną przepustowością).

Jak tego dokonano? Rozwiązanie jest bardzo proste. Producent tak naprawdę zastosował dwa dyski WD_Black SN730 (odpowiedniki WD_Black SN750 na rynek OEM), które połączono w macierz RAID 0 – zestawem zarządza przełącznik Marvell 88NR2241, co rozwiązuje problemy programowych macierzy RAID.

Model WD_BLACK AN1500 1 TB WD_BLACK AN1500 2 TB WD_BLACK AN1500 4 TB Pojemność 1 GB 2 TB 4 TB Typ AiC (PCIe 3.0 x8) AiC (PCIe 3.0 x8) AiC (PCIe 3.0 x8) Kontroler 2x WD + Marvell 88NR2241 2x WD + Marvell 88NR2241 2x WD + Marvell 88NR2241 Kości pamięci SanDisk 3D TLC NAND SanDisk 3D TLC NAND SanDisk 3D TLC NAND Transfery (odczyt/zapis) 6500/4100 MB/s 6500/4100 MB/s 6500/4100 MB/s IOPS (odczyt/zapis) 760 000/690 000 IOPS 780 000/700 000 IOPS 780 000/710 000 IOPS Gwarancja (TBW) 5 lat 5 lat 5 lat Cena (wersja bez radiatora) 273 euro 539 euro 1056 euro

Jeden z najefektowniejszych dysków SSD

WD_Black AN1500 to produkt adresowany głównie do graczy i entuzjastów, więc producent zadbał też o efektowną stylistykę.

Nośnik zamknięto w metalowej obudowie, która wspomaga odprowadzanie ciepła, a na krawędzi umieszczono pasek z podświetleniem RGB LED. Efektami można sterować z poziomu oprogramowania WD_BLACK Dashboard (w razie potrzeby można też wyłączyć podświetlenie).

WD_Black AN1500 – kiedy nowy dysk pojawi się w sprzedaży?

Według udzielonych nam informacji, dyski WD_Black AN1500 powinny trafić do polskich sklepów na przełomie listopada i grudnia. Warto jednak mieć świadomość, że to nie jest tani sprzęt – wersja o pojemności 1 TB ma kosztować 1299 złotych.

Źródło: Western Digital, AnandTech

