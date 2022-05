Firma Western Digital nie zapomina o gamingowych produktach. Podczas konferencji What's Next Western Digital Event producent zaprezentował nowe dyski SSD, które mają zainteresować graczy – zarówno tych komputerowych, jak i konsolowych.

WD Black SN850X – superszybki SSD pod PCIe 4.0

Dysk WD Black SN850X to następca modelu WD Black SN850. Konstrukcja również korzysta z interfejsu PCI-Express 4.0, ale oferuje jeszcze wyższe transfery – te mają sięgać 7300 MB/s (przy odczycie). Dodatkowym atutem ma być możliwość aktywowania trybu Game Mode 2.0 (tylko pod systemem Windows), który pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć osiągi nośnika.



Dysk WD Black SN850X sprawdzi się w komputerach oraz konsoli PlayStation 5

Producent zastosował autorski 8-kanałowy kontroler oraz kości pamięci BiCS5 3D TLC-NAND. Dodatkowo dostępna będzie także opcjonalna konfiguracja z radiatorem, który pomoże utrzymać najwyższą wydajność.

Producent chwali się, że SN850X w benchmarku 3D Mark Storage jest o 18% wydajniejszy od modelu SN850. Realna wydajność ma być jeszcze lepsza – transfery ładowania tekstur w grach są nawet o 20% wyższe. Nośnik lepiej sobie radzi także z wysokimi temperaturami.

Dysk WD Black SN850X jest dostępny w wersjach o pojemności 1 TB, 2 TB i 4 TB (dwie pierwsze także z opcjonalnym radiatorem). Sklepowa premiera została zaplanowana na lipiec – ceny mają zaczynać się od 190 dolarów za wersję 1 TB (bez radiatora).

WD Black P40 – superszybki zewnętrzny dysk SSD

WD Black P40 to z kolei bardzo podobna propozycja do modelu WD Black P50. Tym razem mamy do czynienia z zewnętrznym dyskiem, który może być wykorzystywany do przenoszenia danych lub rozszerzenie pamięci masowej konsoli. Dysk korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen2x2, a maksymalne transfery sięgają 2000 MB/s (przy odczycie).



WD Black P40 wyróżnia się efektownym podświetleniem RGB LED

Nośnik zamknięto w eleganckiej, wytrzymałej wytrzymałej obudowie z efektownym podświetleniem RGB LED (można je dowolnie konfigurować z poziomu oprogramowania WD Black Dashboard dla systemu Windows).

Dysk WD Black P40 pojawi się w sprzedaży latem 2022 roku – nośnik będzie dostępny w wersjach o pojemności 500 GB, 1 TB i 2 TB (ceny mają zaczynać się od 120 dolarów).

Źródło: Western Digital, ComputerBase