Western Digital WD_Black P50 to najwydajniejszy dysk zewnętrzny pod USB. Jak się sprawdza w praktyce i komu możemy polecić tak szybki nośnik?

Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że dyski SSD wypierają tradycyjne dyski HDD. Dotyczy to także dysków zewnętrznych, gdzie napędy półprzewodnikowe nie tylko są wytrzymalsze, ale też dużo wydajniejsze.

No właśnie, jeszcze do niedawna standardem były dyski korzystające ze złącza USB 3.0, ale coraz częściej możemy spotkać się z jeszcze szybszymi modelami pod USB 3.1. Firma Western Digital postanowiła jednak pójść o krok dalej i zaprezentowała dysk WD_Black P50 pod USB 3.2. To pierwszy tego typu model, więc postanowiliśmy go sprawdzić.

Model Western Digital

WD_Black P50 500 GB Western Digital

WD_Black P50 1 TB Western Digital

WD_Black P50 2 TB Pojemność 500 GB 1 TB 2 TB Interfejs USB typ C 3.2 Gen2x2 (20Gb/s) USB typ C 3.2 Gen2x2 (20Gb/s) USB typ C 3.2 Gen2x2 (20Gb/s) Wydajność (odczyt/zapis) 2000 MB/s 2000 MB/s 2000 MB/s Wymiary 118 x 62 x 14 mm 118 x 62 x 14 mm 118 x 62 x 14 mm Waga 115 g 115 g 115 g Cena 850 złotych 1500 złotych 2200 złotych

Modele WD_Black P50 występują w trzech wersjach, które różnią się pojemnością: 500 GB, 1 TB i 2 TB (pozostałe parametry pozostały takie same). Ceny? Niestety nie należą do najniższych - to odpowiednio: 850, 1500 i 2200 złotych. Do naszej redakcji trafiła najpojemniejsza wersja.

Ten dysk wygląda świetnie!

WD_Black P50 już zaraz po wyjęciu z pudełka robi bardzo dobre wrażenie. Górną cześć obudowy wykonano z czarnego aluminium, które nie tylko świetnie wygląda, ale też zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniami i odprowadza ciepło.

Niestety, pomimo zastosowania metalowej obudowy, dysk potrafił się solidnie rozgrzać (przy mocnym, długotrwałym obciążeniu temperatury przekraczały 60 stopni Celsjusza). Wypadałoby więc pomyśleć nad efektywniejszym sposobem odprowadzania ciepła.

Warto dodać, że nie jest to specjalnie duży nośnik - dysk ma rozmiary zbliżone do małego telefonu, więc bez problemu zmieści się w kieszeni. Na spodniej części (z plastiku) znalazły się gumowe stopki, które zabezpieczają go przez przypadkowym przesunięciem i upadkiem.

Super wydajność? Tak, ale tylko na topowych komputerach

W środku zainstalowano dobrze nam znany dysk WD Black SN750 NVMe z 8-kanałowym kontrolerem SanDisk i kośćmi pamięci 3D TLC NAND. Podłączenie nośnika przez adapter M.2 - USB ogranicza jego wydajność do 2000 MB/s, ale, jak na zewnętrzny dysk, to i tak bardzo dobre osiągi. Zwykłe modele pod USB 3.0 czy USB 3.1 nie dorastają do pięt konstrukcji WD. Lepsze wyniki osiągają dopiero dużo droższe modele pod Thunderbolt 3, ale wymagają specjalnego złącza - efekt jest taki, że nie można ich podłączyć do większości komputerów i laptopów.

Nowe oznaczenie Stare oznaczenia Przepustowość Realna przepustowość USB 3.2 Gen 1

(SuperSpeed USB) USB 3.0,

USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed) 5 Gb/s ~500 MB/s USB 3.2 Gen 2

(SuperSpeed USB 10 Gbps) USB 3.1

USB 3.1 Gen 2 (SuperSpeed+) 10 Gb/s ~1212 MB/s USB 3.2 Gen 2x2

(SuperSpeed USB 20 Gbps) USB 3.2

(SuperSpeed+) 20 Gb/s ~2424 MB/s

No właśnie, złącze. Warto zauważyć, że do wykorzystania pełnego potencjału dysku konieczne jest podłączenie go pod gniazdo USB 3.2 (20 Gb/s). I tutaj pojawia się problem, bo póki co nie jest ono zbyt popularne - obecnie właściwie można je spotkać tylko w high-endowych płytach głównych Intel X299, Z490 lub AMD TRX40. Z biegiem czasu powinno się to zmienić.

Czy posiadacze starszych maszyn nie mogą wykorzystać WD_Black P50? Oczywiście, że mogą! Dysk można podłączyć do starszego złącza USB 3.1 (10 Gb/s) czy USB 3.0 (5 Gb/s), ale jego wydajność zostanie ograniczona (co też sprawdzimy podczas testów).

W zestawie znajdziemy dwa kabelki: USB typ C - USB typ A i USB typ C - USB typ C. Nie będzie więc problemu, by nośnik podłączyć do komputera, laptopa, konsoli czy nawet smartfona.

Na czym testowaliśmy?

Żeby sprawdzić pełny potencjał dysku WD_Black P50, testy przeprowadziliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen Threadripper 3960X i płytą główną MSI Creator TRX40. Za dysk systemowy posłużył nam GOODRAM IRDM PRO Gen 2 o pojemności 512 GB. Zestaw działał pod obsługą systemu Windows 10 PRO.

Wyniki porównaliśmy do dwóch konkurencyjnych dysków SSD, które korzystają z interfejsu USB 3.1 10 Gb/s: ADATA SE730 i Samsung SSD T7 Touch.

WD_Black P50 - wydajność w benchmarkach

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 2043,03 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 1028,45 Samsung Portable SSD T7 500 GB 1015,18 ADATA SE730 250 GB 531,22

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 1433,62 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 812,97 Samsung Portable SSD T7 500 GB 651,68 ADATA SE730 250 GB 364,52

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 383,96 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 295,73 ADATA SE730 250 GB 84,55 Samsung Portable SSD T7 500 GB 78,5

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 32,59 WD_Black P50 2 TB 31,56 ADATA SE730 250 GB 20,47 Samsung Portable SSD T7 500 GB 19,58

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 2031,01 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 960,7 Samsung Portable SSD T7 500 GB 773,41 ADATA SE730 250 GB 453,01

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny 4 KB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 1753,57 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 882,83 Samsung Portable SSD T7 500 GB 715,59 ADATA SE730 250 GB 416,76

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 275,21 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 274,64 ADATA SE730 250 GB 114,64 Samsung Portable SSD T7 500 GB 79,4

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 81,8 WD_Black P50 2 TB 76,29 ADATA SE730 250 GB 42,55 Samsung Portable SSD T7 500 GB 38,22

Co tu dużo mówić - WD_Black P50 po prostu miażdży konkurentów. Mało tego! Nawet po podłączeniu do starszego złącza USB 3.1 oferuje bardzo dobre osiągi.

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 1822,86 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 938,24 Samsung Portable SSD T7 500 GB 918,67 ADATA SE730 250 GB 477,71

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 29,67 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 27,53 ADATA SE730 250 GB 22,43 Samsung Portable SSD T7 500 GB 21,49

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 393,26 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 343,69 Samsung Portable SSD T7 500 GB 94,74 ADATA SE730 250 GB 89,1

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 0,048 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 0,058 ADATA SE730 250 GB 0,17 Samsung Portable SSD T7 500 GB 0,293

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 1845,4 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 894,7 Samsung Portable SSD T7 500 GB 684,23 ADATA SE730 250 GB 408,18

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 74,52 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 64,59 ADATA SE730 250 GB 38,83 Samsung Portable SSD T7 500 GB 36,64

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung Portable SSD T7 500 GB 667,92 WD_Black P50 2 TB 330,93 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 316,97 ADATA SE730 250 GB 131,62

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 0,049 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 0,054 ADATA SE730 250 GB 0,098 Samsung Portable SSD T7 500 GB 0,105

AS SSD Benchmark potwierdza nasze wcześniejsze wnioski - WD_Black P50 oferuje świetne transfery sekwencyjne, bardzo dobre wyniki przy losowych operacjach, a do tego cechuje się bardzo szybkim czasem dostępu. Jedynie zapis losowy okazał się gorszy od modelu Samsunga.

WD_Black P50 - wydajność w realnych zastosowaniach

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 38 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 54 Samsung Portable SSD T7 500 GB 67 ADATA SE730 250 GB 132,5

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 96 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 97 ADATA SE730 250 GB 159,9 Samsung Portable SSD T7 500 GB 199,2

Kompresja archiwum (3918 plików - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 21 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 25 Samsung Portable SSD T7 500 GB 31,4 ADATA SE730 250 GB 55,7

Dekompresja archiwum (3918 plików - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

WD_Black P50 2 TB 12 WD_Black P50 2 TB (USB 3.1) 15 Samsung Portable SSD T7 500 GB 36 ADATA SE730 250 GB 52,9

WD_Black P50 ponownie na szczycie zestawienia - nośnik oferuje świetne wyniki nawet przy realnym użytkowaniu. Warto również zauważyć, że nośnik podłączony do USB 3.1 przy operacjach na mniejszych plikach nie traci aż tak bardzo na wydajności.

Podsumowanie - komu polecamy?

Dyski w komputerach przyspieszają, ale zewnętrzne nośniki dalej dają ciała. To mit! Najlepszym tego przykładem jest WD_Black P50 - to dysk, który zapewne jest lepszy od Twojego SSD w komputerze.

Z technicznego punktu widzenia mamy do czynienia ze świetnym nośnikiem WD Black SN750, który zamknięto w efektownej, metalowej-plastikowej obudowie pod USB 3.2. Nietrudno się domyślić, że połączenie przekłada się na rewelacyjne osiągi – do tej pory mogliśmy tylko pomarzyć o takich możliwościach w przypadku zewnętrznego SSD pod USB (lepsze osiągi gwarantują tylko drogie nośniki z interfejsem Thunderbolt). Ma to też swoje wady, bo konstrukcja potrafi się mocno nagrzewać.

Warto jednak mieć na uwadze, że pełny potencjał dysku można wykorzystać tylko w przypadku komputerów ze złączem USB 3.2 (20 Gb/s) – na obecną chwilę oferują je tylko topowe, drogie płyty główne Intel X299 i Z490 oraz AMD TRX40. Podłączenie dysku pod częściej spotykane złącze USB 3.1 mocno ograniczy przepustowość (szczególnie przy kopiowaniu dużych plików), aczkolwiek P50 nadal będzie oferować bardzo dobre osiągi.

Komu więc polecamy nowy dysk od Western Digital? To propozycja dla użytkowników, którzy potrzebują możliwie najszybszego dysku zewnętrznego, ale oczekują też zachowania kompatybilności ze starszymi komputerami. No i są w stanie za to odpowiednio zapłacić, bo WD_Black P50 nie należy do najtańszych propozycji – testowany przez nas model o pojemności 2 TB kosztuje jakieś 2100 złotych (jest też 1 TB za 1500 zł i 500 GB za 800 zł). Stawka jest znacznie wyższa niż w przypadku modeli pod USB 3.1, ale to i tak dużo mniej niż kosztują topowe modele pod Thunderbolta.

Jeżeli nie wykorzystacie potencjału dysku, śmiało możecie kupić „zwykły” model pod USB 3.1 – zaoszczędzicie sporo kasy, a różnicy i tak nie zauważycie (a jak to mawiał pan w białej koszuli - skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać).

Ocena końcowa - Western Digital WD_Black P50 2 TB

świetna wydajność pod USB 3.2

bardzo dobra wydajność pod USB 3.1

ciekawa stylistyka

w zestawie dwa kabelki - USB typ A i USB typ C

5 lat gwarancji

przy długim obciążeniu mocno się nagrzewa

wysoka cena na tle dysków SSD pod USB 3.1

94% 4.7/5

