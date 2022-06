The Man From Toronto to film, o którym całkiem sporo można było już usłyszeć. Dopiero teraz możemy jednak coś zobaczyć.

The Man From Toronto tylko na Netflix

Pierwotne plany zakładały premierę The Man From Toronto w kinach i to jeszcze w 2020 roku. Sony Pictures miało jednak sporo problemów z tym projektem, kilka razy ogłaszano nowe daty, z których i tak ostatecznie nic nie wychodziło. Finalnie postanowiono zrobić interes z serwisem Netflix i to właśnie jego widzowie będą mogli obejrzeć omawiany film.

A czego oczekiwać? The Man From Toronto to komedia akcji skupiająca się na nieudolnym przedsiębiorcy omyłkowo uznanym za osławionego zabójcę, tytułowego Człowieka z Toronto. Już pewnie możecie się domyślać, że na jego drodze stanie ten właściwy twardziel. Co dalej? Oby coś śmiesznego.

Optymizmem mogą napawać nazwiska, w rolach głównych wstąpią tutaj Kevin Hart i Woody Harrelson. Obydwaj z pewnością nie są anonimowymi postaciami kina. Ba, mają bardzo liczne grona sympatyków. Poza nimi na ekranie pojawią się też między innymi Ellen Barkin i Kaley Cuoco. Reżyserią zajął się natomiast Patrick Hughes.

Człowiek z Toronto zwiastun

The Man From Toronto z premierą w czerwcu

Na pierwszy zwiastun filmu musieliśmy czekać dość długo, z premierą, jeśli liczyć od teraz, będzie zupełnie inaczej. The Man From Toronto ma bowiem zadebiutować na Netflix już 24 czerwca.

Źródło: Netflix