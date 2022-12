The Lords of the Fallen to jeden z polskich akcentów gali The Game Awards 2022. Mocnych i dających nadzieję na naprawdę dobrą grę.

CI Games zaprasza do świata The Lords of the Fallen

Być może pamiętacie, że o The Lords of the Fallen wspominaliśmy już kilka tygodni temu. Zaakcentowaliśmy, iż chodzi tutaj o reboot serii, która nie jest najbardziej rozpoznawalną z polskich produkcji, ale ma swoich sympatyków i to chyba w dość sporym gronie. Jeśli uda się dotrzymać składanych obietnic, powinno ich jeszcze przybyć.

CI Games obiecuje bowiem wiele, ale dopiero przekonamy się, czy odpowiadające za The Lords of the Fallen studio Hexworks faktycznie przygotuje tak dobre RPG akcji. Potencjał jest, zarówno od strony technicznej, jak i świata oraz gameplay'u. The Lords of the Fallen ma napędzać silnik Unreal Engine 5. Zostaniemy zaproszeni do mrocznej krainy dark fantasy dzielącej się na na królestwa żywych i umarłych. Teraz działań obsadzonego w roli głównej Krzyżowca ma być aż pięć razy większy od tego z poprzedniej odsłony serii. Oznacza to ogrom demonów, nieumarłych i bossów do pokonania. Na szczęście nie powinno zabraknąć broni i zaklęć, które pozwolą na skuteczną, a zarazem brutalną eliminację oponentów.

„Po niezwykłym przyjęciu zwiastuna zapowiadającego grę, nie mogliśmy się doczekać, by pokazać światu nagrania z samej gry, które obrazują koncepcję The Lords of the Fallen oraz atmosferę i jakość tytułu. Skupiając się wyłącznie na platformach obecnej generacji, możemy przedstawić naszą wizję dark fantasy w pełnej skali i detalu. Jestem podekscytowany, by pokazać jeszcze więcej efektów naszej pracy w nadchodzącym roku.” - Cezar Virtosu, Creative Director w HEXWORKS

The Lords of the Fallen - zwiastun z The Game Awards 2022

Kiedy i na czym zagramy w The Lords of the Fallen?

Zainteresowani? Dokładna data premiery The Lords of the Fallen nie została póki co ujawniona, a nawet ustalona. Hexworks oraz CI Games deklarują, że można będzie zagrać w przyszłym roku. Na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: CI Games