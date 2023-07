Sposób na lepsze wyrażanie emocji i dzielenie się nimi z najbliższymi. To cel, jaki ma zespół rozwijający aplikację WhatsApp. Aby go spełnić, wprowadził do komunikatora nową funkcję: błyskawiczne wiadomości wideo.

Błyskawiczne wiadomości wideo to nowa funkcja, która dołącza do istniejących opcji czatu tekstowego i tzw. głosówek. Mimo pewnych minusów, te ostatnie cieszą się rosnącą popularnością wśród użytkowników WhatsAppa, a wynika to najpewniej z faktu, że nieźle sprawdzają się w przekazywaniu wiadomości z głębszymi emocjami. Wideo pozwala w tym zakresie na jeszcze więcej.

WhatsApp wprowadza błyskawiczne wiadomości wideo

Te krótkie, nieprzekraczające 60 sekund wiadomości wideo, są doskonałym narzędziem do uchwycenia i przekazania emocji. Proces tworzenia i wysyłania takiej wiadomości jest równie prosty jak w przypadku „głosówek”, a dedykowany im przycisk znajduje się w tym samym miejscu.

Podobnie jak „głosówki” i czaty tekstowe, wiadomości wideo są odpowiednio zabezpieczone poprzez szyfrowanie end-to-end, co oznacza, że są one szyfrowane na urządzeniu nadawcy i rozszyfrowywane dopiero na urządzeniu odbiorcy.

Warto też zaznaczyć, że domyślnie wiadomość wideo w oknie czatu jest wyciszona. Wystarczy jednak dotknąć nagrania, aby włączyć dźwięk i nie tylko zobaczyć, ale też usłyszeć, co druga osoba ma nam do przekazania.

Obecnie trwają publiczne testy tej nowej funkcji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to funkcja ta powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników WhatsAppa w ciągu najbliższych kilku tygodni – możliwe, że jeszcze przed zakończeniem tegorocznych wakacji.

Źródło: WhatsApp Blog, GSMArena