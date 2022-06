Programiści Meta odpowiedzialni za komunikator WhatsApp dodali do aplikacji nową funkcję – możliwość wyciszenia wybranych osób w grupie.

Jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie, cały czas jest aktywnie rozwijany przez ekipę z Menlo Park w Kalifornii. Pomimo wielu kontrowersji, aplikacja nadal przyciąga miliardy ludzi z całego globu, którzy bardzo chętnie komunikują się przy pomocy tej platformy. By ułatwić im pracę w grupach, wraz z innymi nowościami, wprowadzono możliwość wyciszenia osób biorących udział w konwersacji.

rozwiń

Ile razy Wam się zdarzyło, że ktoś zapomniał o wyciszeniu swojego mikrofonu na czacie grupowym? Jest to niezwykle kłopotliwa sprawa i sam pamiętam, jak wielokrotne prośby nie przynosiły żadnego skutku, gdyż prowodyr całej sytuacji, akurat był zajęty kłótnią ze swoim dzieckiem/rodzicem/rodzeństwem/partnerem (niepotrzebne skreślić). Oczywiście sytuacji może być więcej, dlatego w WhatsApp od teraz będzie można wziąć sprawy w swoje ręce i wyciszyć użytkownika wideokonferencji lub czatu grupowego, który akurat tego potrzebuje, a sam tego nie zrobił. Co istotne, opcja ta jest dostępna dla wszystkich członków rozmowy, więc nie trzeba prosić o interwencję administratora spotkania.

Oprócz nowej funkcji wyciszania, WhatsApp dodał możliwość wysyłania wiadomości do określonych osób podczas rozmowy grupowej. Opcja ta może być przydatna w momencie, gdy chcesz dla kogoś podczas spotkania zrobić notatkę służbową, albo napisać „żarcik”, który mógłby nie trafić w gusta całego towarzystwa. Ponadto w komunikatorze pojawi się również nowa forma powiadomienia pop-up, które subtelnie poinformuję Cię, gdy ktoś nowy dołączy do aktualne prowadzonej rozmowy.

Skoro już poruszamy temat WhatsApp, to mam do Was pytanie – z jakiego komunikatora korzystacie na co dzień? Który Waszym zdaniem, jest najbardziej godny uwagi? Dajcie znać w komentarzach, gdyż sam mam swoje przemyślenia i chętnie poznam inne punkty widzenia.

Źródło: The Verge