Xiaomi Smart Band 8 już tu jest. Po wielu przeciekach i oficjalnych zajawkach najnowsza opaska z tej popularnej serii ujrzała światło dzienne. Chiński producent oficjalnie ją zaprezentował, ujawniając przy tym wszystkie kluczowe informacje.

Prezentacja Xiaomi Smart Band 8 za nami

Jeśli chodzi o podstawy, to opaska Xiaomi Smart Band 8 będzie bardzo zbliżona do swojej poprzedniczki. Tak jak Xiaomi Smart Band 7 zaoferuje około 1,6-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności sięgającej 600 nitów. Tak jak ona zapewni też między jednym a dwoma tygodniami działania między ładowaniami. Nie brakuje też funkcji monitorowania tętna, natlenienia krwi, aktywności i snu. Zwiększyła się za to liczba trybów sportowych: ze 120 do 150.

Akcesoria sprawiają, że opaska Mi Band 8 jest wyjątkowa

Zmieniła się jednak konstrukcja i co dość osobliwe, jedną z najmocniejszych stron Xiaomi Smart Band 8 będzie nie tyle samo urządzenie, co akcesoria do niego.

To dzięki nim gadżet ma być znacznie bardziej funkcjonalny niż jego poprzednicy i konkurenci. To opaska z wieloma typami pasków do wyboru. Ale to też opaska, której wcale nie trzeba nosić na nadgarstku. Można ją przypiąć do buta albo nosić jak wisiorek. W każdym z tych scenariuszy ponadto urządzenie ma oferować szeroką funkcjonalność (choć z oczywistych względów na przykład nie zadziała pulsometr).

Ile kosztuje opaska Xiaomi Smart Band 8?

Jak na razie opaska Smart Band 8 dostępna jest na rynku chińskim, gdzie kosztuje około 35 dolarów za model bez NFC i o 6 dolarów więcej za wariant obsługujący płatności zbliżeniowe.

Biorąc pod uwagę obecną politykę firmy Xiaomi, na polskim rynku premiery doczekamy się już niebawem, ale dostępna będzie tylko ta pierwsza opcja (bez NFC). Jeśli chodzi o cenę, to spodziewamy się podobnej, do poprzedniej generacji, czyli około 250-300 złotych.

