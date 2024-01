Wiedźmin 1 Remake to pieśń przyszłości, ale z treści dostępnych w sieci możemy wydestylować całkiem ciekawe informacje. Na przykład to, że twórcy chcą usunąć pewne elementy znane z oryginału.

Wiedźmin 1 Remake wprowadzi ogromne zmiany. Trudno się nie zgodzić, bo nadchodzący remake napędzany jest przez silnik Unreal Engine 5, a więc leci dzieło otrzyma znakomitą oprawę wizualną. Co więcej, dzieło zostanie wzbogacone o bardziej otwartą strukturę świata lub mówiąc wprost - najwyraźniej będzie to gra mniej liniowa.

Zmiany na lepsze

Jeśli chodzi o warstwę gameplayową to Jakub Rokosz - dyrektor generalny Fool’s Theory, czyli studia odpowiedzialnego za odświeżonego Wiedźmina 1 - wysyła graczom interesujące sygnały. I chociaż Jakub nie pracował nad pierwowzorem, to najwyraźniej zauważa, w czym tkwią problemy, a to z kolei pozwoli uczynić nadchodzący remake lepszą grą.

W wywiadzie dla Edge, na który powołuje się GamesRadar, Jakub Rokosz wspomina o elementach, które są najwyraźniej archaiczne: “przede wszystkim potrzebujemy uczciwej, merytorycznej analizy, które części są po prostu kiepskie, przestarzałe i wymagają przerobienia” i jednocześnie zaakcentować te elementy, które są rdzeniem Wiedźmina 1 i nie mogą zostać pominięte.

Premiera Wiedźmina 1 Remake

Możemy spekulować: czy chodzi o system walki, który w ocenie wielu graczy był wybitnie “drewniany”, nawet jak na leciwą grę? Zostanie zachowany lub wręcz rozwinięty system dnia i nocy, który niemalże zmieniał układ sił w grze i co jednoczesnie było silnym atutem Wiedźmina 1? Dajcie znać w komentarzach, czego oczekujecie od Wiedźmina 1 Remake.

Jeśli chodzi o premierę Wiedźmina 1 Remake, to trzeba uzbroić się w cierpliwość. Adam Kiciński w listopadzie 2022 r. podkreślił, że remake "będzie bazował na technologii Polarisa [kodowa nazwa Wiedźmina 4 - przyp. red.]". Wobec tego kolejność powstania gier "można wydedukować".

Źródło: GamesRadar