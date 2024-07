Wiedźmin 3 idzie w parze z modyfikacjami. Niepohamowana kreatywność fanów sprawia, że można znacznie urozmaicić rozgrywkę. Na przykład wprowadzając edytor postaci.

W Wiedźmina 3 grałem już cztery razy “od deski do deski” i chyba zbliża się ten moment, by przejść dzieło CD Projekt Red jeszcze jeden raz. Powodem, dla którego to zrobię, jest wysyp ciekawych modyfikacji rozgrywki, jak np. "Custom Player Characters". Słowem: edytor postaci w Wiedźminie 3 staje się faktem.

Czy w Wiedźminie 3 jest edytor postaci? Teraz już tak

Idei edytora postaci nie trzeba graczom wyjaśniać. Ileż to razy tworzyliśmy własną postać w danej grze, spędzając kolejne minuty na dopracowaniu naszego bohatera. Modyfikacja “Custom Player Characters" pozwala stworzyć własnego Geralta, który w zasadzie nie musi być Geraltem.

Do dyspozycji mamy wszystkie modele postaci, jakie występują w Wiedźminie 3 (wliczając również DLC). Możliwości jest zatem wiele, bowiem spersonalizować możemy nie tylko fryzurę i zbroję, ale i resztę ciała.

Co więcej, twórca modyfikacji wprowadza również klasy postaci. Oprócz klasy wiedźmina, dostępna jest wiedźminka oraz czarodziejka. Ta ostatnia oznacza między innymi nowy system walki, stworzony na potrzeby rzeczonej modyfikacji, wszak czarodzieje nie mają w zwyczaju sięgać po miecz.

Wszystko to zasługa oficjalnego edytora modów - The Witcher 3 REDkit. Darmowe narzędzie znacząco usprawnia tworzenie modyfikacji, więc logika podpowiada, że przed nami jeszcze wiele ciekawych modów do Wiedźmina 3.

Skoro już o modyfikacjach mowa, to nie sposób pominąć innej gry CD Projekt Red, czyli Cyberpunk 2077. Tu również gracze wykazują się olbrzymią kreatownością, tworząc np. tryb wieloosobowy w Cyberpunk 2077.

Źródło: Nexus Mods