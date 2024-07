Pomysłowość sprzedawców chyba nigdy nie przestanie nas zadziwiać. Ostatnio w serwisie eBay ktoś nielegalnie sprzedał zestaw deweloperski do konsoli PlayStation 5 jako piec do pizzy - PizzaStation 5 Development Pizza Kit.

Zestaw deweloperski konsoli (Development Kit) to specjalne narzędzie dostarczane przez producentów konsol, takich jak Sony czy Microsoft, umożliwiające tworzenie, testowanie i optymalizowanie gier wideo na ich platformy. Korzystają z niego przede wszystkim programiści, projektanci i testerzy gier, którzy pracują nad produkcją nowych tytułów. Development Kit służy do symulacji działania gry na docelowym sprzęcie, co pozwala na wykrywanie błędów oraz dostosowywanie gry do specyfikacji technicznych konsoli.

Zestaw deweloperski konsoli nie może być sprzedawany, ponieważ jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez licencjonowanych deweloperów i zawiera oprogramowanie oraz narzędzia objęte ścisłymi umowami poufności. Nielegalna sprzedaż takiego zestawu może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym wysokimi grzywnami oraz odpowiedzialnością karną za naruszenie własności intelektualnej. Producenci mogą też zerwać współpracę z programistami, którzy oddadzą sprzęt w niepowołane ręce. Jak się okazuje, niektórzy próbują obejść te ograniczenia.

Przechytrzył Sony. Sprzedał zestaw deweloperski PlayStation 5

W 2019 r. internet obiegły zdjęcia dev kitu PlayStation 5. Rok przed oficjalną premierą konsoli PlayStation 5, Sony udostępniło partnerom wczesną wersję sprzętu, która miała pomóc w tworzeniu gier na PS5. Taki sprzęt też można sprzedać.

Niedawno w serwisie aukcyjnym eBay pojawiła się oferta sprzedaży zestawu deweloperskiego PlayStation 5. Żeby jednak ominąć restrykcje i przechytrzyć producenta, sprzęt został wystawiony jako… PizzaStation 5 Development Pizza Kit.



Zestaw deweloperski PlayStation 5 z charakterystycznym wcięciem w kształcie litery V (foto: MSN)

Sprzedający twierdził, że tak naprawdę sprzedaje piec do tworzenia pizzy. Na grafikach znalazły się pizze oraz szpatułka do nakładania jedzenia (dziwnym trafem z logo PlayStation ( ͡° ͜ʖ ͡°) ).

rozwiń

Dev kit do PlayStation 5 został sprzedany za 6050 euro, czyli za niemal 26 tys. zł. Rzadki sprzęt może trafić w ręce kolekcjonera lub fana PlayStation 5.

Realnie sprzęt jest bezużyteczny. Nowoczesne zestawy deweloperskie są ściśle kontrolowane przez producenta. Można zatem podejrzewać, że Sony najpewniej namierzy źródło pochodzenia sprzętu i odetnie dostęp do wszystkich materiałów do deweloperów.