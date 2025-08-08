Bezpieczeństwo

Używasz AI? Uważaj na swoje dane

przeczytasz w 1 min.
Redakcja | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

ChatGPT może zostać wykorzystany do ujawniania danych osobowych. Najnowsze odkrycie ujawnia poważne luki w zabezpieczeniach AI i rodzi pytania o bezpieczeństwo użytkowników korzystających z inteligentnych asystentów.

Nowa metoda ataku „indirect prompt injection” ujawniona podczas konferencji Black Hat budzi poważne obawy w środowisku bezpieczeństwa cyfrowego. Jak informuje serwis Futurism, hakerzy potrafią ukryć złośliwe polecenia wewnątrz dokumentów w taki sposób, że są one niewidoczne dla użytkownika, ale doskonale czytelne dla sztucznej inteligencji.

Jeśli AI, taka jak ChatGPT, jest zintegrowana z kontem Gmail i ma dostęp do plików użytkownika, może nieświadomie wykonać polecenia osadzone w zainfekowanym pliku. Ai może między innymi na przykład przeszukać zawartość dysku i ujawnić wrażliwe dane.

Dane na wyciągnięcie ręki

Michael Bargury z firmy Zenity podkreśla, że ofiara takiego ataku nie musi nawet otwierać dokumentu ani podejmować żadnych działań. Jak się okazuje wystarczy, że haker udostępni jej spreparowany plik. To unaocznia, jak poważne i niepokojąco proste w realizacji są te luki w systemach integrujących AI z usługami chmurowymi. Eksperci ostrzegają, że w miarę wzrostu popularności narzędzi opartych na sztucznej inteligencji konieczne będzie wprowadzenie nowych zabezpieczeń chroniących użytkowników przed tego typu zagrożeniami.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

OpenAI szybko zareagowało na zgłoszenie i załatało lukę. Mimo to, incydent pokazuje, że nawet zaawansowane systemy AI mogą być podatne na ataki. Jak się okazuje ChatGPT, mimo zasobów OpenAI, nadal ma wiele do poprawy w kwestii bezpieczeństwa danych użytkowników.

Nie tylko Google jest zagrożone. Funkcja Connectors pozwala na połączenie z 17 różnymi usługami, co zwiększa ryzyko wycieku danych. Badacze z Tel Awiwu pokazali, jak podobne ataki mogą wpływać na systemy inteligentnych domów.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login