Premiera Wiedźmin 4 jest chyba drugim najbardziej wyczekiwanym momentem przez wielu graczy w Polsce i na świecie. Pierwszym jest jego oficjalna zapowiedź. To, co wiemy na pewno, to że czwarta odsłona serii powstaje. Kiedy się jej doczekamy?

Premiera Wiedźmin 4 – kiedy doczekamy się nowej odsłony serii?

Wiedźmin 4 powstanie i jest to informacja, którą zdążyło już potwierdzić polskie studio CD Projekt RED. Być może gra będzie miała inny tytuł i prawie na pewno nie będzie dalszym ciągiem historii, którą poznawaliśmy przez trzy dotychczasowe odsłony, ale na pewno doczekamy się kolejnej produkcji osadzonej w świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego – kontynuacji jednego z najlepszych RPG-ów w historii.

Seria Wiedźmin. Gry z tego cyklu debiutowały w tych latach: Wiedźmin – 2007

Wiedźmin: Edycja Rozszerzona – 2008

Wiedźmin 2: Zabójcy królów – 2011

Wiedźmin 2: Edycja Rozszerzona – 2012

Wiedźmin 3: Dziki Gon – 2015

Wiedźmin 3: Serca z kamienia – 2015

Wiedźmin 3: Krew i wino – 2016

Wiedźmin 3: Edycja Gry Roku – 2016

Wiedźmin 4 – ?

Jak widać, zarówno druga, jak i trzecia część ukazały się cztery lata po swojej poprzedniczce. Wiemy już, że z czwartą odsłoną tak nie będzie. Niewykluczone, że nie doczekamy się premiery nawet wtedy, gdy od debiutu „trójki” minie dwa razy więcej czasu.

Ze strzępków ujawnionych informacji wynika, że prace nad grą Wiedźmin 4 ruszą na dobre dopiero po premierze Cyberpunk 2077 (a ta odbędzie się we wrześniu 2020 roku). A że CD Projekt RED potrzebuje 4-5 lat na stworzenie gry, to możliwe, że na debiut czwartej odsłony serii poczekamy do 2024 albo i 2025 roku.

Nadzieje na to, że Wiedźmin 4 powstanie trochę szybciej, pozwala żywić wypowiedź prezesa CD Projekt RED, Michała Kicińskiego. Stwierdził on mianowicie, że „w miarę klarowny” koncept jest już gotowy, więc przynajmniej tę część prac studio ma już za sobą.

Czy Wiedźmin 4 wyjdzie dobrze? W jaką stronę pójdzie seria studia CD Projekt RED?

Właściwie zupełnie pewne jest to, że to nie Geralt z Rivii będzie głównym bohaterem gry Wiedźmin 4. Ciri jest mocną kandydatką na jego miejsce. Historia Białego Wilka dobiegła już końca, a ekipa CD Projekt RED nie chce jej rozdrabniać.

Scenarzysta „trójki”, Jakub Szamałek, przyznał natomiast w wywiadzie z serwisem VG247, że żałuje, że nie poświęcono więcej miejsca wspomnianej Jaskółce. Dodał też, że „może to właśnie jest coś, do czego będziemy mogli wrócić w przyszłości”. Nawet więc jeśli Ciri nie będzie protagonistką, to najpewniej odegra istotną rolę w kolejnym rozdziale tej serii.

Od czasu do czasu pojawiają się także pogłoski, że twórcy mogą postawić na kreator postaci, ale biorąc pod uwagę opinie w sieci, nie byłby to szczególnie mile widziany zabieg.

Trudno powiedzieć, co studio CD Projekt RED zaproponuje nam w czwartym Wiedźminie, ale na pewno będzie musiało wprowadzić pewne urozmaicenia. Bo choć „trójka” dla wielu osób jest erpegiem niemal idealnym, to wydawanie drugi raz tego samego mija się raczej z celem. Polski deweloper dotąd nas nie zawiódł i nie mamy powodów, by przypuszczać, że tym razem będzie inaczej.

Nie tylko Polacy – cały świat czeka na grę Witcher 4

Wiedźmin to rozpoznawalna i dobrze sprzedająca się marka. Wszystkie gry z tej serii znalazły już ponad 50 milionów nabywców, co zrównuje ją choćby z Far Cry i stawia przed takimi seriami jak Uncharted, Red Dead, Fallout, Diablo, Devil May Cry czy God of War.

Trudno więc byłoby wątpić w to, że na grę Wiedźmin 4 czekają miliony graczy w Polsce, jak i na całym świecie. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji na horyzoncie, zaraz obok GTA 6 czy The Elder Scrolls VI.

Pierwszy zwiastun Wiedźmin 4 chciałoby zobaczyć wielu. Póki co przypomnijmy sobie trailer „trójki”:

Co chcielibyście zobaczyć w grze Wiedźmin 4 i kogo widzielibyście w roli jej głównego bohatera? Jesteśmy ciekawi waszych opinii – koniecznie dajcie znać w komentarzach!

