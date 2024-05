Chcesz usłyszeć fraszkę? Wiedźmin 3 to słaba gra

Wszystkiego najlepszego, “Wiesiek”! Dzieło CD Projekt Red, znany i lubiany Wiedźmin 3: Dziki Gon, kończy 9 lat. Ależ wieje… znaczy się, ależ ten czas leci!

Ponad 50 mln sprzedanych egzemplarzy na całym świecie - taki wynik w przeciągu 9 lat na rynku wykręca Wiedźmin 3: Dziki Gon bazujący na twórczości Andrzeja Sapkowskiego. To tak jakby wręczyć po jednej kopii wszystkim mieszkańcom Polski, Czech i Litwy razem wziętym. Nie musimy spoglądać jedynie w kierunku naszych najbliższych sąsiadów, wszak Wiedźmin 3 to produkcja znana dosłownie na całym świecie i jedna z najlepszych polskich gier.

Rzeczone dzieło, które bez wątpienia rozsławiło nasz kraj, kończy 9 lat. Wiedźmin 3 ujrzał światło dzienne 19 maja 2015 r., praktycznie z miejsca wyznaczając nową jakość w segmencie gier RPG akcji. To, co zaserwowało CD Projekt Red, stało się absolutnym standardem w branży. Nagroda dla najlepszej gry na The Game Awards 2015 to potężne wyróżnienie. I nie bezpodstawne.

Po czym poznać dobrą grę? Popatrzmy na Wiedźmina 3

Istnieją gry, których cyfrowy żywot kończy się po roku lub dwóch. Z kolei Wiedźmin 3 to tytuł “stary, ale jary”. O konsekwentnym rozwoju świadczy nie tylko obecność pełnoprawnych dodatków fabularnych, czyli Wiedźmin 3: Serca z Kamienia oraz Wiedźmin 3: Krew i wino, ale też aktualizacja Wiedźmin 3 next-gen, która “odświeża” między innymi warstwę audiowizualną gry.

Po czym poznać dobrą grę? Również po tym, że jest ona podatna na modyfikacje rozgrywki. Słowem: fani chcą sami z siebie rozwijać grę, robiąc to oddolnie. Dowód? Wystarczy spojrzeć na to, ile modów do Wiedźmina 3 figuruje w serwisie Nexus Mod. Najwyraźniej nie umknęło to twórcom, którzy zapowiedzieli oficjalny i darmowy edytor modów do Wiedźmina 3. Premiera narzędzia odbędzie się 21 maja 2024 r.

Dobrą grę poznamy również po tym, że z czasem ewoluuje i przybiera bardziej inkluzywną formę, wykraczając względnie sztywne ramy wirtualnej rozrywki. Mamy więc możliwość wejścia do wiedźmińskiego uniwersum za pośrednictwem gier planszowych (Wiedźmin: Stary Świat oraz Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia z premierą polskiej wersji w 2025 r.).

Wiedźmin jest wszędzie, nawet na Netflixie, chociaż koniec serialu Wiedźmin zbliża się wielkimi krokami. Niedługo otworzę lodówkę i pewnie zobaczę tam Wiedźmina, co może i brzmi zabawnie, ale pamiętajmy, że istnieje przecież… wiedźmińska książka kucharska.

Co dalej? Kiedy nowy Wiedźmin?

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wiedźmińska marka żyje, ma się dobrze i nic nie wieszczy jej końca. “Nowy Wiedźmin” to dość ogólne pojęcie, ale odpowiadając na pytanie, kiedy nowy Wiedźmin ujrzy światło dzienne, możemy udzielić mniej lub bardziej precyzyjnych odpowiedzi:

Andrzej Sapkowski zapowiedział, że nowa książka o Wiedźminie zadebiutuje pod koniec 2024 r.

Nowa gra Wiedźmin wkracza w kolejną fazę produkcji. "Wiedźmin 4" tworzony jest aktualnie przez 400 osób

W planach CD Projekt Red są dodatkowo dwie kolejne gry z uniwersum Wiedźmina, w tym Wiedźmin 1 Remake.

A w tle "przesiadka" z autorskiego silnika na Unreal Engine 5 od Epic Games.

Można, a nawet trzeba celebrować

CD Projekt Red zachęca graczy do celebrowania kolejnych urodzin Wiedźmina 3. "Podzielcie się swoimi ulubionymi wspomnieniami z Wiedźmina 3 i wznieśmy miecze na wiele kolejnych przygód!" - czytamy w mediach społecznościowych.

Osobiście Wiedźminowi 3 zawdzięczam to, że właśnie dzięki tej grze zdołałem przekonać "opornych", że gry potrafią być ambitne i wciągające. Mowa również (a może i przede wszystkim) o osobach starszych. Właśnie dlatego Wiedźmin 3 to coś więcej niż zwykła gra.

Źródło: CD Projekt Red, zdjęcie otwarcia: FB/Wiedźmin