Jeśli jest ktoś, komu do tej pory nie było po drodze z serią Wiedźmin to pojawiła się świetna okazja, aby taki stan rzeczy zmienić. Pierwszą odsłonę można zdobyć za darmo, kolejne są oferowane z dużymi rabatami.

Wiedźmin 3: Dziki Gon skończył 5 lat. Cała seria w niższych cenach

Pisaliśmy już, że Wiedźmin 3: Dziki Gon skończył 5 lat. Z tej okazji przygotowano promocję, w ramach której przecenione zostały propozycje z wiedźmińskiego uniwersum - gry z głównej serii, dodatki do nich, a także Wiedźmin Gra Przygodowa czy Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści. Rabaty są naprawdę duże, bo sięgają nawet 85%.

Można skorzystać z nich między innymi w sklepie GOG i Steam. Zainteresowani muszą się jednak pośpieszyć, bo promocja kończy się jutro wieczorem.

Wiedźmin: Edycja Rozszerzona i karty do Gwinta za darmo

Nie za wszystko trzeba jednak płacić. W ostatnim czasie gracze otrzymują sporo promocji, które pozwalają na powiększanie swojej biblioteki bez jakichkolwiek wydatków. Okazję na to daje między innymi GOG. To właśnie w tym sklepie za darmo udostępniony został Wiedźmin: Edycja Rozszerzona (swoją drogą, nie pierwszy raz). Owszem, to produkcja wiekowa, ale świetna i w bogatym wydaniu. Jeśli ktoś do tej pory jej nie sprawdził to nie powinien żałować, jeśli zechce to zmienić. Poza tym, normalnie jej cena wynosi 29.99 złotych, a obecnie w promocji 4.49 złotych. Coś zaoszczędzić jednak można.

Aby skorzystać z oferty trzeba zapisać się do newslettera. Zainteresowani powinni udać się na dedykowaną podstronę sklepu GOG i skorzystać z przycisku „Zapisz się i odbierz”. Trzeba tutaj dodać, że oferta może zainteresować też graczy bawiących się przy Gwint: Wiedźminska Gra Karciana. Jednocześnie otrzymuje się tutaj bowiem darmową beczkę z kartami do tej gry.

Źródło: gog

