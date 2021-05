Gra Wiedźmin: Stary Świat okazała się wielkim hitem crowdfundingu. Wynik, jaki udało się osiągnąć w ciągu pierwszej doby wyraźnie pokazuje, że fanów tej marki nie brakuje.

Wiedźmin: Stary Świat to nowy hit crowdfundingu

Na polskiej platformie zagramw.to ustawiono cel na 100 tysięcy złotych, a na Kickstarterze – na 250 tysięcy euro. Nie trzeba było długo czekać, by jeden i drugi został spełniony. Autorzy gry Wiedźmin: Stary Świat mogli otwierać pierwsze szampany już po upływie 13 minut, a 6 minut później pękła także bariera ustalona w serwisie Kickstarter.

Mało tego – gdy minęły 4 godziny i 40 minut, w Polsce licznik przekroczył okrągły milion złotych, co pozwala mówić o absolutnym rekordzie polskiego crowdfungingu. A jeśli to wciąż nie robi na tobie wrażenia, to wiedz, że tylko w ciągu pierwszej doby projekt zdecydowało się wesprzeć ponad 5100 osób w Polsce i przeszło 20 tysięcy użytkowników Kickstartera. Łącznie w ciągu 24 godzin zebrano więcej niż 10 milionów złotych.

Czym jest ten nowy Wiedźmin?

Wiedźmin: Stary Świat to tytuł nowej gry planszowej, nad którą wspólnie pracują Go on Board i CD Projekt RED. Jest osadzona na wiele dekad przed historią Geralta i pozwala wcielić się w adepta którejś z wiedźmińskich szkół, wyruszającego w pełną przygód podróż przez Kontynent. W zabawie może brać udział od 1 do 5 graczy, a całość została pomyślana tak, by każda rozgrywka była nieco inna. Krótko mówiąc: regrywalność ma stać na bardzo wysokim poziomie.

Jak komentował Rafał jaki z CD Projekt RED: „zależało nam, aby gra była przystępna i niesamowicie regrywalna, ale równie istotne było dla nas to, aby sięgnąć do czasu początku wiedźminów, gdyż chcieliśmy pokazać ich różnorodność oraz różnorodność występujących wtedy potworów. Nie mogę się doczekać, aż gracze dostaną Stary Świat w swoje ręce”.

A kiedy dostaniemy Stary Świat w swoje ręce? Nieprędko. Premiera gry planowana jest na przyszłoroczną wiosnę. Jeśli chcesz wesprzeć autorów, dorzuć się na zagramw.to lub na Kickstarterze.

Źródło: Game on Board, informacja własna