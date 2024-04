Żegnaj, Wiedźminie. Netflix ogłasza koniec serialu

Przygody Geralta dobiegają końca. Netflix ogłasza koniec serialu Wiedźmin, zamykając tym samym rozdział branżowych plotek. Nie oznacza to, że wiedźmińskie uniwersum popada w stagnację.

Stało się. Serwis Netflix ogłasza koniec Wiedźmina. Plotki na ten temat krążą od wielu miesięcy - Redanian Intelligence już w październiku 2023 r. sugerował, że sezon 5. będzie najprawdopodobniej ostatnim. I w rzeczywistości tak właśnie będzie.

Koniec serialu Wiedźmin oficjalnie

"To już oficjalne, 4. sezon Wiedźmina jest w produkcji. Ale to nie wszystko, już planujemy sezon 5, który będzie sezonem finałowym i doprowadzi ten epicki serial do odpowiedniego zakończenia. Do zobaczenia na kontynencie." - czytamy w komunikacie na platformie X.

W drodze są dwa ostatnie sezony. Będą one adaptacją trzech książek Andrzeja Sapkowskiego: Chrztu ognia, Wieży Jaskółki oraz Pani Jeziora. Fani serialu z pewnością będą niepocieszeni, ale przecież Wiedźmin to coś więcej niż tylko serial.

Coś się kończy, coś zaczyna

Miłośnicy wiedźmińskiego uniwersum z pewnością czekają na kolejne dzieło Andrzeja Sapkowskiego. Nowa książka o Wiedźminie ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku, chociaż oficjalnej daty premiery jeszcze nie znamy.

Z kolei gracze powinni wiedzieć, że oficjalny edytor modów do Wiedźmina 3 wychodzi z ukrycia. Na platformie Steam znaleźć możemy narzędzie o nazwie The Witcher 3 REDkit. Testy już trawają, pełnoprawna premiera zaplanowana jest na 2024 r. Narzędzie będzie darmowe i pozwoli tworzyć własne misje i wiele więcej.

Źródło: X, zdjęcie otwarcia: Netflix