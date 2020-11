Koreańskie źródła sugerują iż w smartfonach Xiaomi zaczną pojawiać się procesory Exynos. Nie jest to scenariusz, który wszystkich napawałaby optymizmem.

Telefony Xiaomi z procesorami Exynos? Niewykluczone

Najlepszy smartfon do 500 zł? Xiaomi. Najlepszy smartfon do 1000 zł? Xiaomi. Najlepszy smartfon do 1500 zł? Xiaomi. Niektórzy właśnie w ten sposób postrzegają rynek tego typu urządzeń mobilnych i chociaż nie zawsze Xiaomi okazuje się najlepszym wyborem, często faktycznie na niższej i średniej półce nie ma konkurencji. Nic nie trwa wiecznie i być może już w przyszłym roku Xiaomi nie będzie tak atrakcyjne.

Pojawiają się bowiem informacje o bliższej współpracy, na temat której rozmawiać mają Xiaomi i Samsung. Wedle koreańskich źródeł, w jej efekcie do smartfonów Xiaomi zawitają procesory Exynos. Te, które obecnie nie mają najlepszej opinii i nie brakuje użytkowników preferujących układy innych producentów. W tle pojawia się zazwyczaj niższa wydajność i gorsza kultura pracy (wyższe temperatury), nie tak dawno głośno było zresztą o porównaniu Exynos vs Qualcomm na przykładzie Galaxy Note 20.

Procesory Exynos będą zdecydowanie powszechniejsze? Być może trzeba mówić również o Oppo

Procesory Exynos mają pojawić się w budżetowych smartfonach Xiaomi już w przyszłym roku. Co więcej, te same źródła mówią, iż podobnie będzie wyglądało to w przypadku innego chińskiego producenta - Oppo. Również on ma negocjować z Samsungiem.

Kto na tym skorzysta? Jeśli chodzi o producentów, prawdopodobnie wszyscy, a takie przynajmniej są plany. Xiaomi nie będzie musiało czekać na dostawy układów Qualcomm, taniej kupi procesory Exynos, na których Samsung swoje zarobi. Spekuluje się też, że zwiększona produkcja smartfonów Xiaomi i Oppo będzie wszystkim wymienionym na rękę, bo pozwoli osłabić pozycję wciąż zmagającego się z problemami Huawei.

Pytanie, jak podejdą do tego użytkownicy? Zapewne pojawią się osoby rezygnujące z zakupu, które nie będą chciały sięgać po urządzenie napędzane przez Exynosa. Są jednak i tacy, dla których liczy się cena i konkurencyjne w tym względzie Xiaomi pewnie nie odstraszy nawet procesorem.

Źródło: androidauthority, foto: Samsung

