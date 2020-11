Black Friday coraz bliżej. Z tej okazji w RTV Euro AGD uruchomiona została wielka fala promocji. Zobacz, na czym możesz oszczędzić w ostatnich dniach listopada.

W sklepie RTV Euro AGD ogłoszony został Wielki Finał Black Friday. To czas, w którym aktywowane zostały najlepsze oferty promocyjne na olbrzymią część asortymentu tego sklepu. To bardzo dobra okazja, aby wyposażyć swoją kuchnię, łazienkę czy salon w nowiusieńki sprzęt i zapłacić za to zdecydowanie mniej niż wcześniej.

Przejrzeliśmy ofertę przygotowaną przez RTV Euro AGD i bez trudu znaleźliśmy kilka naprawdę gorących ofert. Jeśli się rozejrzysz, też znajdziesz je zarówno wśród sprzętu RTV, jak i małych czy dużych AGD oraz najróżniejszych gadżetów. Na skorzystanie z promocji masz czas do 30 listopada. Co nam udało się wyhaczyć?

Wielki Finał Black Friday w RTV Euro AGD – oto niektóre spośród najlepszych ofert

Ano na przykład 55-calowy telewizor Samsung QLED QE55Q77TAT w cenie 2899 złotych (a więc niższej o 600 zł). To model, który można polecić zarówno miłośnikom filmów i seriali, jak i graczom, kibicom czy zwykłym widzom telewizji. Procesor Quantum 4K optymalizuje obraz w czasie rzeczywistym, a Inteligentne Skalowanie zapewnia właściwą ostrość nawet wtedy, gdy materiał źródłowy nie jest najlepszy. Funkcja Adaptacji Obrazu z kolei dostosowuje obraz do warunków oświetleniowych, a Aktywny Wzmacniacz Głosu gwarantuje odpowiednią słyszalność dialogów na każdym poziomie głośności.

Szukasz czegoś mniejszego? Być może w takim razie zainteresuje cię telewizor Sony KD-43HX8505 w cenie 3299 złotych (a więc niższej o 200 zł). Warto postawić właśnie na niego, gdy szuka się dobrego kompana dla konsoli PlayStation. Niski input lag, wysoka ostrość obrazu w ruchu, rozdzielczość 4K i HDR w formacie Dolby Vision to tylko niektóre z jego zalet. Wypada podkreślić, że urządzenie jest wyposażone w panel klasy 100 Hz i technologię upłynniającą Motionflow XR. Dopełnieniem całości jest system Android.

A może rozglądasz się za sportowym smartwatchem z prawdziwego zdarzenia? Oto i on: Garmin Fenix 6X PRO w cenie 2499 złotych (a więc niższej o 499 zł). Ma duży i czytelny nawet w pełnym słońcu wyświetlacz, GPS-a i zainstalowane mapy topograficzne, pulsometr i pulsoksymetr oraz niezliczenie wiele funkcji, przydatnych zarówno na co dzień, jak i podczas treningów. Aktualnie jest to jeden z najlepszych zegarków na rynku, więc warto się nim zainteresować.

Z okazji Black Friday obniżone zostały również ceny godnego polecenia sprzętu AGD. Wśród tych przecenionych produktów znajdujemy na przykład pralkę Whirlpool EFWSG61283BVPL w cenie 999 złotych (a więc niższej o 400 zł). Urządzenie zużywa niewiele wody i bardzo mało energii (o czym świadczy klasa efektywności energetycznej A+++). Równocześnie jest bardzo skuteczne – niezależnie od tego, czy musisz pozbyć się trudnych plam czy tylko odświeżyć ubrania. Maksymalny załadunek to 6 kg, a prędkość wirowania sięga 1200 obrotów na minutę.

Może cię również zainteresować zmywarka Electrolux EEA717100L w cenie 999 złotych (a więc niższej o 200 zł). To przeznaczone do zabudowy urządzenie, w którego wnętrzu mieści się 13 kompletów naczyń, którego zużycie wody wynosi jedynie 11 litrów na cykl i którego poziom hałasu nie przekracza 50 decybeli. Ciekawostką jest funkcja automatycznego otwierania drzwi, co przyspiesza osuszanie.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.