Wielkie obniżki cen na laptopy. Tylko w Black Friday

Wielkie obniżki cen w Media Expert z okazji Czarnego Piątku to doskonała okazja, żeby wreszcie wymienić najważniejsze narzędzie pracy, nauki i rozrywki. A lepszych promocji, niż właśnie w Black Friday, w tym roku już zapewne nie będzie.

Nowy, ale niedrogi?

Nie da się ukryć, że komputer osobisty to nasze najważniejsze narzędzie. Nawet jeśli nie wykorzystujemy go do nauki czy pracy, a przecież zwykle to robimy, nasz laptop i tak jest główną bramą, przez którą wychodzimy na świat, by go poznawać i się z nim komunikować. W wielu wypadkach to również nasze domowe centrum rozrywki. Takie wszechstronne, uniwersalne urządzenie musi oczywiście być wydajne, szybkie i wygodne w obsłudze. Nie zaszkodzi też, jeśli będzie dobrze wyglądać. I będzie na tyle lekkie, że przenoszenie go z miejsca na miejsce nie sprawi kłopotu. Ale czy musi być drogie? Skądże. Świetnego laptopa można kupić już za niewiele ponad dwa tysiące złotych. Zwłaszcza teraz, w Black Friday, w Media Expert!

Propozycji w kategorii niedrogich, ale wydajnych laptopów mamy tutaj kilka. Najtańszy, bo dostępny za zaledwie 1999 złotych, jest ACER Aspire 3. Mimo tak niskiej ceny ten srebrno-czarny, ważący tylko 1,79 kg laptop trzyma solidny standard, jeśli chodzi o podzespoły. Oprócz popularnego ze względu na swoją moc ośmiordzeniowego procesora AMD Ryzen 7 na pokładzie znajduje się 16 GB RAM DDR4 oraz szybki dysk SSD 512 GB. To wystarczy do uzyskania śpiewających osiągów w praktycznie każdej dziedzinie.

Nieco tylko droższy, bo kosztujący 2199 zł grafitowy DELL Inspiron 3520 to jeszcze lepsza gratka. Zwłaszcza że z okazji Black Friday jest tańszy! Napędza go procesor Intel i5 1235U z dziesięcioma rdzeniami oraz zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe, która spokojnie radzi sobie z większością gier, może oprócz tych najbardziej wymagających. Oprócz 16 GB RAM DDR4 dostajemy tutaj również duży, bo o pojemności pełnego terabajta dysk SSD. I tradycyjną jakość oraz niezawodność firmy DELL.

Trzeci bohater niskich cen to LENOVO IdeaPad 3. Na początku może nas nieco zaskoczyć fakt, że choć napędza go wydajny Intel i5 1235U, to pamięci RAM jest tu tylko 8 GB, a dysk SSD, choć bardzo szybki, ma standardowo 512 GB pojemności. Większa cena, ale mniej RAM? Dlaczego tak? Dlatego, że w odróżnieniu od dwóch poprzednich propozycji mamy tutaj do czynienia z 17-calowym ekranem. Mimo rozmiarów laptop nadal waży tylko dwa kilogramy, więc jest bardzo lekki. 8 GB RAM i tak wystarczy do wszystkiego, poza hardkorowym gamingiem, a te dodatkowe cale przekątnej robią sporą różnicę. Zwłaszcza jeśli używamy laptopa do oglądania filmów lub seriali.

Więcej, szybciej, mocniej

Media Expert z okazji Black Friday ma też kilka świetnych propozycji dla tych, którzy chcą zainwestować w komputer nieco więcej i wyjść poza niedrogie standardy. Całkowicie niestandardowy jest na przykład HP Envy x360, teraz znacznie tańszy. Gdy spojrzy się na jego specyfikację, relatywnie wysoka cena może dziwić. Dlaczego mamy płacić 3499 zł za laptopa z może i bardzo mocnym procesorem AMD Ryzen 7 7530U, ale standardowym 16 GB RAM i 512 GB dysku SSD? Czy to dlatego, że ta pamięć RAM to ultraszybkie kości LPDDR4X? Nie. Wyższa cena tego modelu wynika z faktu, że mamy tu do czynienia z laptopem konwertowalnym, którego dotykowy ekran można odchylić o 360 stopni, zmieniając go w duży, ale nadal lekki tablet. Bardzo wygodna jest również opcja ustawiania go w "namiot", jeśli chcemy sobie w spokoju pooglądać filmy lub seriale.

A co jeśli szukamy sprzętu do gier? W Black Friday w Media Expert możemy go znaleźć w cenie niższej niż trzy tysiące! Na przykład gamingowy ACER Nitro 5 kosztuje teraz tylko 2499 zł! W tej szokująco niskiej cenie dostajemy laptopa nie tylko z najlepszym procesorem Intel i5 12. generacji oraz bardzo solidną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, ale też szybką matrycą wyświetlacza, z częstotliwością odświeżania 165 Hz! Nieco droższy od niego jest LENOVO LOQ 15. Głównie dlatego, że ma na pokładzie 16 GB najszybszej pamięci RAM DDR5. Pozostałe podzespoły to świetny CPY AMD Ryzen 5 7235HS, grafika NVIDIA GeForce RTX 3050 i szybki dysk SSD 512 GB. 2899 zł za taki sprzęt to naprawdę świetna okazja!

Opcja megamocna dla prawdziwych gamerów

Maksymalnie wydajna wersja LENOVO LOQ 15 również jest w ten Czarny Piątek dostępna w promocji. Co skrywa pod maską? Potężny, optymalizowany do gier procesor AMD Ryzen 7 7435HS i aż 24 GB RAM, oczywiście najszybszego DDR5. Najważniejsza jednak jest karta graficzna, czyli niekwestionowany książę wydajności i mocy, NVIDIA GeForce RTX 4070. Z takim GPU nie ma najmniejszych szans, żeby gra nie działała nam superpłynnie nawet na najwyższych możliwych ustawieniach. Każda gra, nie tylko z tych dostępnych teraz, ale prawdopodobnie również wydawanych przez następne 5 lat. A może nawet 10! Ten układ graficzny jest naprawdę fenomenalny. A mimo tak potężnej grafiki i jej dodatkowego chłodzenia laptop nadal waży tylko niewiele ponad dwa kilogramy!

żadna z powyższych świetnych okazji nie skusiła wystarczająco, więcej sprzętu w atrakcyjnych, promocyjnych cenach z okazji Black Friday można znaleźć pod tym adresem.