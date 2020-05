Jest wydajne, efektowne i baaardzo drogie. Testujemy topową wersję chłodzenia NZXT Kraken, które może zaskoczyć niejednego klienta. Komu możemy je polecić?

Jakie chłodzenie procesora będzie najlepszym wyborem? W większości przypadków wystarczy standardowy, powietrzny cooler, ale przy najwydajniejszych i najgorętszych procesorach lepiej sprawdzi się zestaw chłodzenia wodnego. Dobrym półśrodkiem może być też zestaw AiO, który łączy dobre możliwości i nieskomplikowany montaż.

Ostatnio firma NZXT postanowiła nas zaskoczyć i zaprezentowała nowe zestawy AiO z serii Kraken. Premiera wzbudziła tak duże emocji, że nie mogliśmy przejść obok niej obojętnie. Skusiliśmy się od razu na najbardziej wypasiony model – Kraken Z73.

NZXT Kraken X72 vs X73 vs Z73

Modele Kraken Z73 i X73 to ulepszone wersje Krakena X72, który cieszył się sporym zainteresowaniem klientów. Poniżej porównanie chłodzeń NZXT Kraken X72, Kraken X73 i Kraken Z73.

Model NZXT Kraken X72 NZXT Kraken X73 NZXT Kraken Z73 Blok wodny Miedziany Miedziany Miedziany Wymiary bloku wodnego 80 x 80 x 52,9 mm 80 x 80 x 55 mm 79 x 79 x 52 mm Pompka Asetek 5. gen

1600 – 2800 RPM Asetek 7. gen

800 – 2800 RPM Asetek 7. gen

800 – 2800 RPM Węże 400 mm 400 mm 400 mm Chłodnica 360 mm (aluminiowa) 360 mm (aluminiowa) 360 mm (aluminiowa) Wymiary chłodnicy 394 x 120 x 27 mm 394 x 121 x 27 mm 394 x 121 x 27 mm Wentylatory 3x NZXT Aer P120 PWM 3x NZXT Aer P120 PWM 3x NZXT Aer P120 PWM Obroty wentylatora 200 - 1800 RPM 500 - 2000 RPM 500 - 2000 RPM Generowany hałas 21 - 36 dBA 21 - 36 dBA 21 - 36 dBA Wydajność wentylatora 18,28 - 73,11 CFM 18,28 - 73,11 CFM 18,28 - 73,11 CFM Dodatkowe » podświetlenie bloku RGB LED » podświetlenie bloku RGB LED » blok wodny z ekranem LCD LED Kompatybilność » AMD: AM4, TR4, sTRX4

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 » AMD: AM4, TR4, sTRX4

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 » AMD: AM4, TR4, sTRX4

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 Gwarancja 6 lat 6 lat 6 lat Cena 800 zł 830 zł 1300 zł

Nowe modele wykorzystują ulepszoną pompkę, która powinna przełożyć się na lepsze możliwości chłodzenia. Ponadto w wariancie Z zastosowano wyświetlacz LCD na blokopompce. Warto jednak zauważyć, że taki bajer wiąże się z dużo wyższą ceną - Kraken Z73 kosztuje około 1300 zł (jest to zatem najdroższy zestaw AiO dostępny na rynku!).

NZXT Kraken Z73 - co oferuje najdroższe AiO na rynku?

Kraken Z73 to topowa propozycja producenta, która jest adresowana do najbardziej wymagających klientów. Świadczy o tym już ogromne pudło, w które zamknięto Krakena.

Podobnie jak w poprzednich zestawach Kraken, producent postawił na konstrukcję opracowaną przez firmę Asetek. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z nowszą, 7. generacją blokopompki.

Na pierwszy rzut oka nie uświadczymy zbyt wielu zmian, bo moduł ma podobne rozmiary (79 x 79 x 52 mm). Producent zintegrował tutaj miedziany blok wodny i ceramiczną pompkę. Nowa konstrukcja cechuje się jednak niższą minimalną prędkością obrotową (800 vs 1600 RPM), więc w spoczynku powinna być cichsza.

Do zarządzania chłodzeniem wykorzystywane jest oprogramowanie NZXT CAM - to prawdziwy kombajn, który pozwala też podpiąć inne podzespoły producenta

Zestawy Kraken X wyróżniały się efektownym podświetleniem RGB LED. W modelach Kraken Z producent postanowił pójść o krok dalej i w blokopompce zintegrował 2,36-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 320 x 320 px (w praktyce jest on mniejszy, bo ma kształt koła).

Przewaga ekranika LCD jest taka, że można tutaj zaprogramować swoją dowolną animację w formacie GIF (do 20 MB) lub wyświetlać informacje diagnostyczne z komputera (np. temperaturę, obroty wentylatorów, taktowanie lub obciążenie procesora). Jest to więc ciekawy bajer dla osób, które oczekują czegoś więcej od „zwykłych” LED-ów.

Ciepło z bloku wodnego przekazywane jest do aluminiowej chłodnicy w rozmiarze 360 mm. Co warto podkreślić, jest to smukła konstrukcja (27 mm), która nie zapewnia tak dobrej efektywności jak 38-milimetrowe modele, ale za to nie powinna sprawiać problemów z montażem w obudowie. Dodatkowym atutem są tutaj długie, giętkie, gumowe węże z nylonowym oplotem.

Na chłodnicy zainstalowano trzy wentylatory NZXT Aer P120 (są to te same modele, które zastosowano w poprzednim Krakenie). W tej cenie oczekiwalibyśmy modeli z podświetleniem RGB LED. Prędkość „śmigiełek” można regulować w zakresie 500 – 2200 RPM, a w aplikacji CAM można wybrać dla nich gotowe profile ustawień - cichy lub wydajny bądź też ustawić swoją krzywą obrotów.

Ważną informacją jest fakt, iż chłodzenie pasuje do wszystkich najnowszych podstawek pod procesory Intel i AMD. Producent potwierdza nawet kompatybilność z układami Ryzen Threadripper, lecz trzeba tutaj wykorzystać ramkę dodawaną w zestawie z CPU.

Jak chłodzenie radzi sobie w praktyce? Sprawdziliśmy to na przykładzie procesora AMD Ryzen 7 3700X (również po mocnym podkręceniu). Wyniki znajdziecie na kolejnych stronach.