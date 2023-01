Samsung ujawnił datę kolejnej konferencji z cyklu Galaxy Unpacked. Być może najważniejszej na ten rok, bo zaprezentowany zostanie Samsung Galaxy S23.

Kiedy premiera Galaxy S23?

Spekulowano o tym ostatnio coraz więcej, zresztą biorąc pod uwagę cykliczność premier koreańskiego producenta było pewne, że jego nowy najlepszy smartfon zbliża się dużymi krokami. Koniec z domysłami, bo właśnie potwierdzono, iż kolejne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked zaplanowano na 1 lutego.

Konferencja odbędzie się w San Francisco, pierwszy raz od trzech lat także w formie fizycznej (przerwa od tego była spowodowana ograniczeniami związanymi z COVID-19). Osoby chcące śledzić ją online otrzymają taką możliwość, transmisja będzie przeprowadzana na oficjalnej stronie Samsunga i jego kanale na YouTube. Nie ma tragedii, bo na nasz czas początek zaplanowano na godzinę 19:00.

Czego się spodziewać po kolejnym Galaxy Unpacked?

Nie ma też najmniejszych wątpliwości co do tego, że zaprezentowane zostaną smartfony z serii Samsung Galaxy S23, jedne z najciekawiej zapowiadających się tego typu urządzeń przewidzianych na 2023 rok.

Dużą niespodzianką byłby inny scenariusz niż zapowiedź trzech smartfonów - Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. W tym roku powinny one cechować się niemal identycznym designem (w zeszłym roku model Ultra zauważalnie odbiegał).

Czekamy też na spełnienie się sugestii odnośnie tego, że wreszcie dotrą do Europy warianty z procesorami firmy Qualcomm. W Galaxy S23 Ultra ma pojawić się więcej usprawnień w kwestii foto-wideo, model ten może dołączyć do grona smartfonów z aparatem 200 Mpix i przynieść kilka rozwiązań, które dadzą producentowi podstawy do reklamowania go mianem najlepszego smartfona do zdjęć nocnych.

Źródło: Samsung