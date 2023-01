Naprawa i serwis iPhone’a będą droższe, przynajmniej jeśli ktoś stawia wyłącznie na usługi serwisowe świadczone bezpośrednio przez Apple. Co konkretnie drożeje?

Apple zwiększa opłatę za pogwarancyjny serwis baterii

Zaglądając na oficjalną stronę wsparcia Apple można doszukać się wzmianki o aktualizacji cennika za pogwarancyjny serwis baterii. Okazuje się, że już od 1 marca będzie to wydatek większy o aż 130 złotych i dotknie wszystkich posiadaczy smartfonów Apple za wyjątkiem tych, którzy korzystają z najnowszych iPhone'ów z serii 14.

Obecna opłata za pogwarancyjny serwis baterii będzie obowiązywała do końca lutego 2023 roku. Z dniem 1 marca 2023 roku opłata za pogwarancyjny serwis baterii zostanie zwiększona o 130 zł dla wszystkich modeli iPhone’a starszych niż iPhone 14.

Czy mówimy o dużych podwyżkach? Przykładowo w przypadku serii iPhone 13 wymiana baterii kosztuje obecnie 329 złotych. Procentowo wychodzi zatem naprawdę spora różnica.

Niektórzy mogą sugerować, że w odniesieniu do iPhone'ów z serii 14 już wcześniej Apple to sobie doliczyło, bo w ich przypadku koszt omawianej usługi to 589 złotych.

To kolejna w ostatnim czasie podwyżka Apple

Fani Apple nie mają ostatnio lekko. Za wyimaginowany prestiż trzeba płacić coraz więcej. Pierwszy raz przekroczony został pułap 10 000 złotych za smartfona (przy serii iPhone 14 i modelu iPhone 14 Pro Max), w czym pewien udział miał kiepski kurs złotego. Podobnie sprawa ma się co do nowych iPadów.

Solidarnie dla mieszkańców wszystkich rynków zwiększono za to ceny za dostęp do usług Apple. Apple TV+ kosztuje już 34,99 złotych miesięcznie (zamiast 24,99 złotych), za Apple Music i Apple One też trzeba płacić więcej. Nawet oryginalna ścierka do iPhone’a podrożała, gdyby ktoś chciał otrzeć nią łzy.

Źródło: support.apple