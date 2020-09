Wikipedia doczeka się odświeżenia. Dzięki niemu pogłębianie wiedzy będzie jeszcze szybsze i jeszcze wygodniejsze. Jakie konkretnie zmiany nadciągają do interfejsu wolnej encyklopedii?

Wikipedia otrzyma nowy interfejs – po 10 latach

Surfując po sieci w poszukiwaniu najrozmaitszych informacji najczęściej dobijamy do portu o nazwie Wikipedia. Nie jest to może najlepsza skarbnica wiedzy, ale doskonale sprawdza się, gdy celem jest szybkie uzyskanie prostej odpowiedzi na nurtujące nas pytania. To, że jest „szybkie” w dużej mierze zawdzięczamy prostemu i przejrzystemu interfejsowi wolnej encyklopedii. Ten nie był jednak na poważnie aktualizowany od 10 lat i przez ten czas zespół rozwijający Wikipedię wpadł na kilka pomysłów, pozwalających jeszcze bardziej zwiększyć wygodę i prędkość uzyskiwania informacji.

Choć nie było gruntownego przeprojektowania, Wikipedia doczekała się jednak mniejszych aktualizacji w ostatnich latach. Jedną z najistotniejszych jest wyświetlanie krótkich definicji poprzez samo najechanie kursorem na dane słowo. Więcej takich nowinek pojawi się już w przyszłym roku – wtedy to zadebiutuje odświeżony interfejs. Dzięki niemu czytanie 53 milionów artykułów w ponad 300 językach stanie się jeszcze wygodniejsze.

Przypięty spis treści, maksymalna szerokość, zwijane menu i odświeżona wyszukiwarka

Taką świetną nowością jest przypięty spis treści, który będzie zawsze widoczny – dzięki temu łatwiej będziemy mogli przenosić się pomiędzy poszczególnymi rozdziałami tekstu. Wprowadzenie (ograniczonej) maksymalnej szerokości linii powinno zaś pozytywnie wpłynąć na wygodę czytania i zmniejszyć zmęczenie oczu. Pojawi się także (ro)zwijane menu typu „hamburger”, dzięki któremu będzie można w pełni skoncentrować się na czytanym (czy też edytowanym) artykule.

Co poza tym? Menu zmiany języka zostanie przeniesione na prawą stronę – na wysokości tytułu, a pole wyszukiwarki – do centralnej części nagłówka, zaraz obok logo. Wyszukiwarka zresztą będzie odświeżona wizualnie, co również ma przyspieszyć odnajdywanie właściwych artykułów.

Proponowanych zmian jest więcej i nie możemy się już doczekać, by zobaczyć je na swoich ekranach.

Źródło: Wikimedia, informacja własna

