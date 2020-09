TikTok wyszedł z inicjatywą i zaproponował współpracę platform mediów społecznościowych w celu szybszego usuwania szkodliwych treści publikowanych przez użytkowników.

Niedawno TikTok w globalnym raporcie przejrzystości poinformował, że w pierwszej połowie tego roku usunął ponad 100 milionów filmów naruszających warunki korzystania z serwisu. Ponad 90% z nich zostało usuniętych zanim ktokolwiek je obejrzał, a 96% skasowano zanim użytkownicy zdążyli je zgłosić.

Platforma podkreśla swoją wysoką skuteczność w usuwaniu szkodliwych treści i chce robić to jeszcze lepiej.

TikTok chce skuteczniejszej moderacji

Vanessa Pappas (szefowa TikToka) zwróciła się do szefów mediów społecznościowych i firm zajmujących się treścią. Pisząc na oficjalnym bogu TikToka, zaproponowała stworzenie skutecznego systemu, który pozwoliłby platformom szybko informować się wzajemnie o treściach drastycznych i zawierających przemoc. Do takich zaliczają się m.in. grafiki nawołujące do agresji czy nagrane samobójstwa.

Wspólnie opracowane protokoły miałyby zapewnić skuteczniejszą ochronę użytkowników przed krzywdą emocjonalną, a zawartość uznana za szkodliwą byłaby szybciej oznaczana na wszystkich platformach. Możliwe, że jakość publikowanych treści uległaby wówczas zdecydowanej poprawie.

Mogłoby to być efektywne rozwiązanie zwłaszcza w weryfikowaniu krótkich filmów, które użytkownicy błyskawicznie udostępniają sobie nawzajem. Niektóre z nich skłaniają do naśladownictwa, a to może skończyć się nieciekawie dla wielu uczestników.

Podobna współpraca ma już miejsce w przypadku niektórych treści, np. przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Jednak to za mało i TikTok podkreśla, że „istnieje potrzeba współpracy w celu ochrony ludzi przed wyjątkowo brutalnymi, drastycznymi treściami, w tym samobójstwami.”

Na razie nie wiadomo jednak, czy proponowana koalicja w ogóle wejdzie w życie. Natomiast skuteczniejsza moderacja w tym przypadku zdecydowanie się przyda - i to nie tylko na TikToku.

Treści drastyczne to codzienność w social mediach

Coraz częściej poruszany jest temat brutalnych filmów i zdjęć, które publikowane są w social mediach. Użytkownicy nie zawsze są przed nimi w pełni chronieni, ponieważ algorytmy nie wyłapują wszystkiego. Zatrudnieni moderatorzy codziennie trafiają na okropne materiały, których większość z nas wolałaby nigdy nie oglądać.

O szkodliwych nagraniach w mediach społecznościowych zrobiło się głośniej po relacji z samobójstwa Ronniego McNutta. Została opublikowana na Facebook Live, trafiła na TikToka, gdzie znalazła się nawet wśród materiałów promowanych. Mimo wielokrotnego zgłaszania przez internautów, serwisy nie poradziły sobie wystarczająco dobrze z bieżącym usuwaniem nagrania, w wyniku czego było dostępne przez ponad trzy godziny. Szacuje się, że film został obejrzany przez tysiące internautów. Nie wiadomo jednak, ile osób pobrało go z serwerów.

W wyniku śledztwa przeprowadzonego przez TikToka wynika, że była to seria skoordynowanych ataków na sieci społecznościowe. Odpowiedzialne są za nie grupy działające w dark webie, które modyfikowały nagranie na różne sposoby i wielokrotnie udostępniały ponownie z nowych kont.

Sporo znanych osób rozpoczęło bojkot mediów społecznościowych, które oskarżono o zbyt powolną reakcję i niewystarczającą dbałość o blokowanie brutalnych nagrań i mowy nienawiści.

W tej sytuacji, propozycja przedstawiona przez TikToka wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Jednak platformy społecznościowe zyskają jeszcze większą kontrolę nad treściami, co nie wszyscy użytkownicy mogą odebrać z entuzjazmem.

Źródła: blog TikTok, androidcentral, CyberDefence24

