36 lat temu na rynku zadebiutował Windows 1.0 – pierwsza wersja systemu, który od tego czasu mocno ewoluował, ale na naszych komputerach niezmiennie świetnie czuje się po dziś dzień.

Windows 1.0 zadebiutował 36 lat temu

Choć jego rychłe nadejście zapowiadano już prawie dwa lata wcześniej, to dopiero 20 listopada 1985 roku do sprzedaży trafił Windows 1.0 i tym samym rozpoczęła się historia systemu operacyjnego, którego kolejne wersje pozwoliły mu wejść na sam szczyt rankingu popularności. Dziś „Okienka” znajdują się – w skali globalnej – na trzech komputerach na cztery.

Wszystko zaczęło się 36 lat temu. To właśnie 20 listopada 1985 roku światło dzienne ujrzał Windows 1.0 (a dokładnie: Windows 1.01, ponieważ właśnie taki numer miało pierwsze publiczne wydanie). Był to pierwszy kierowany na pecety system operacyjny oparty na wielozadaniowym, 16-bitowym, graficznym interfejsie użytkownika.

Najpierw był MS-DOS…

Podstawą dla systemu Windows 1.0 był (4-letni wówczas) MS-DOS. To właśnie jego aplikacje stanowiły rdzeń funkcjonalności pierwszych „Okienek”. Po raz pierwszy można było z nich korzystać w trybie wielozadaniowym, zdecydowanie na wyższy poziom wyniesiono również standardy interakcyjne. Choć niektórzy nazywali Windows 1.0 nakładką wizualną albo wręcz front-endem dla DOS-a, to byłoby krzywdzące stwierdzenie.

Wyceniony na 99 dolarów Windows 1.0 miał notatnik, kalendarz, zegar, menedżer plików, edytor graficzny i pozwalał pograć w Reversi. – „To wyjątkowe oprogramowanie przeznaczone dla poważnych użytkowników komputerów PC. […] Zapewni użytkownikom bezprecedensową moc i stanowić będzie podstawę rozwoju sprzętu i oprogramowania w ciągu najbliższych kilku lat” – słusznie (jak się okazało) zapowiadał wówczas Bill Gates.

Windows 1, 2, 3… i tak do 11

Windows 1.0 miał mocno ograniczoną funkcjonalność, a ponadto nie należał do szczególnie wydajnych, dlatego też nie udało mu się odnieść komercyjnego sukcesu. Nie pomogły też zmiany wprowadzane w kolejnych wersjach (aż do 1.04). Ta sztuka nie udała się także jego następcy – mamy tu na myśli Windows 2.0 z 1987 roku, który wprowadził takie rozwiązania jak zachodzenie okien na siebie, minimalizowanie i maksymalizowanie okien, bardziej zaawansowane oprogramowanie biurowe oraz dopracowany mechanizm wywoływania funkcji.

Rewolucję przyniósł dopiero Windows 3.0, wydany 22 maja 1990 roku. Był to wreszcie prawdziwy hit Microsoftu, a jeszcze większą furorę zrobiła (wydana prawie dwa lata później) aktualizacja Windows 3.1, obsługująca multimedia i fonty TrueType. Pojawił się pulpit, menedżer programów, a także pasek zadań. Wylano fundamenty pod przyszłe, już znacznie bardziej powszechne (i współczesne) systemy: Windows 95 (z 1995 roku), Windows 98 (z 1998 roku), Windows ME (z 2000 roku) i wreszcie Windows XP (z 2001 roku).

Kontynuujmy wyliczankę: w 2007 roku zadebiutował Windows Vista, w 2009 – Windows 7, w 2012 – Windows 8, w 2013 – Windows 8.1, w 2015 – Windows 10, a najnowszy Windows 11 (jak pewnie doskonale wiesz) swoją premierę miał w październiku tego roku. Microsoft jest dziś niezaprzeczalnym liderem na rynku desktopowych systemów operacyjnych, a początek temu wszystkiemu dał Windows 1.0 sprzed 36 lat.

