System macOS Monterey został zaprezentowany podczas tegorocznej konferencji WWDC, jednak nie był od razu dostępny dla użytkowników. Do niedawna zastanawiano się, kiedy będzie można pobrać publiczną wersję macOS Monterey. Wiemy już kiedy będzie to możliwe.

Informacja ta opublikowana została zaraz po konferencji Unleashed, podczas której zaprezentowano między innymi nowe modele MacBooków Pro. Warto też dodać, że są to pierwsze urządzenia, które dostarczane będą z tym systemem. Jakie są najciekawsze funkcje macOS Monterey? macOS Monterey pobrać będzie można w poniedziałek (25 października) około godziny 19:00. Jakie modele komputerów są kompatybilne z macOS Monterey? Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem.

Nietrudno oprzeć się wrażeniu, że Apple w pewnym stopniu unifikuje swoje systemy operacyjne. iPadOS wywodzi się z iOS’a i nie jest tajemnicą, że funkcjonalność obu tych systemów jest bardzo podobna. Jeszcze jakiś czas temu OS X (tak wcześniej nazywało się oprogramowanie dla komputerów Mac) nie przypominał wymienionych wcześniej systemów mobilnych. Jednak od czasu zmiany nazewnictwa na macOS podobieństw jest coraz więcej. Wiele funkcji, które najpierw pojawiły się w iOS i iPadOS 15 oraz wcześniejszych wersjach teraz dostępnych będzie właśnie w macOS Monterey.

Należy dodać, że mimo coraz większych podobieństw system operacyjny dla komputerów Mac jest dużo bardziej zaawansowany niż iOS i iPadOS, a dzięki tym podobieństwom sposób ich obsługi jest podobny co sprawia, że łatwiej przesiadać się z jednego urządzenia na inne. Jednak przedstawiciele firmy Apple z grona najwyższego kierownictwa już wiele razy podkreślali, że nigdy nie nastąpi całkowita integracja tych systemów operacyjnych. Stworzyłoby to potencjalne zagrożenie wyginięcia którejś z kategorii produktów – komputerów Mac albo iPadów. iPhone w tym przypadku wydaje się raczej niezagrożony.

macOS Monterey – najciekawsze funkcje

Firma Apple zaimplementowała w systemie macOS Monterey wiele nowych funkcji. Poniżej przedstawionych zostało 10 najciekawszych funkcji nowego systemu.

Share Play

Share Play to funkcja, która dostępna jest także w iOS i iPadOS 15. Pozwala ona na oglądanie treści dostępnych w usłudze Apple TV+ i słuchanie muzyki z Apple Music wspólnie ze znajomymi za pośrednictwem FaceTime. Równolegle prowadzić można rozmowy i komentować konsumowane treści. To funkcja, która najprawdopodobniej przygotowana została ze względu na pandemię koronawirusa, ponieważ umożliwia organizowanie zdalnych spotkań towarzyskich.

Nowości w FaceTime

Poza SharePlay, FaceTime został mocno odświeżony. Jest możliwość udostępniania ekranu, Tryb Portretowy, czyli rozmazywanie tła podczas wideokonferencji, możliwość wysłania linku do rozmowy FaceTime, a także dźwięk przestrzenny i nowe tryby działania mikrofonu, na przykład Izolacja głosu, który wycisza dźwięki z otoczenia.

Przeprojektowana przeglądarka Safari,…

… która przypomina tą z iOS i iPadOS 15. Jest możliwość ustawienia kompaktowego paska kart, który zajmuje mniej miejsca, a jego kolor zmienia się w zależności od wyświetlanej strony www.

Wprowadzono także Grupy kart. Funkcja pozwala na zarządzanie otwartymi kartami, poprzez ich grupowanie. Co więcej, grupy synchronizują się między urządzeniami zalogowanymi do tego samego konta Apple ID.

Tryby skupienia

Kolejna funkcja, która znajduje się także w iOS i iPadOS. Tryby pozwalają na ograniczenie otrzymywanych powiadomień, przez co łatwiej skupić się na pracy. Co więcej, informacja o tym, że aktywny jest jeden z trybów skupienia trafia także do innych, na przykład poprzez wyświetlanie statusu użytkownika w aplikacji Wiadomości. Trochę jak statusy w Gadu-Gadu.

Uniwersalna kontrola

Funkcja, która znacznie ułatwia pracę osobom korzystającym z Maca i iPada lub Maca i kilku iPadów jednocześnie. Aby ją aktywować wystarczy umieścić urządzenia obok siebie. Uniwersalna kontrola umożliwia obsługę komputera i tabletu za pomocą tych samych urządzeń peryferyjnych, na przykład myszki czy klawiatury. Co ciekawe, możliwe będzie przeciąganie za pomocą kursora treści z jednego urządzenia na drugie. Niestety funkcja ta nie będzie dostępna w dniu premiery nowego systemu.

Tekst na żywo

Funkcja, która również dostępna jest na iOS i iPadOS. Wykrywa ona widoczny na zdjęciach i obrazach tekst. Taki tekst można kopiować i wklejać bezpośrednio ze zdjęcia. Są też aktywne hiperłącza - po kliknięciu na widoczny na zdjęciu adres www w przeglądarce otworzy się dana strona, a jeśli znajdować się będzie na nim numer telefonu to Mac rozpocząć może połączenie głosowe.

Skróty

Kolejny przykład integracji systemów. Aplikacja Skróty dostępna na iOS i iPadOS zastąpi znanego dobrze w środowisku Automatora. Pozwala ona na zautomatyzowanie powtarzalnych czynności, po to by praca była bardziej efektywna. Wybrać można jedną z predefiniowanych automatyzacji lub zdefiniować własną. Przy użyciu jednego skrótu klawiszowego można na przykład stworzyć kod QR z adresem www albo zmienić format pliku oraz załączyć go do wiadomości e-mail i wysłać ją do określonych adresatów.

Tryb niskiego zużycia energii

Tryb ten umożliwia wydłużenie czasu pracy na baterii poprzez odpowiednie zarządzanie aplikacjami i procesami, które zużywają dużą ilość zasobów. W połączeniu z energooszczędnymi układami Apple Silicon może dać spektakularne rezultaty. Warto przypomnieć, że według Apple nowe modele 16-calowych MacBooków Pro umożliwiają odtwarzania filmów w aplikacji Apple TV przez 21 godzin.

Wymazywanie wszystkich treści i ustawień

Tak jak w przypadku iPhone’ów i iPadów możliwe będzie skasowanie wszystkich aplikacji i danych bez usuwania zainstalowanego systemu operacyjnego. Do tej pory taka procedura nie była możliwa. Aby usunąć aplikacje i dane trzeba było wyczyścić cały dysk twardy wraz z systemem operacyjnym. Trwało to znacznie dłużej.

Aplikacja Notatki

Wiele nowości zaimplementowano także w aplikacji Notatki. Funkcja Szybkie notatki pozwala na wywołanie notatnika na przykład za pomocą skrótu klawiszowego, bez względu na to co dzieje się na komputerze. W przypadku współdzielonych notatek jest możliwość tagowania użytkowników, którzy do takiej notatki mają dostęp. Notatki można oznaczać tagami, dzięki którym łatwo je później odnaleźć.

Lista komputerów, na których zainstalować można macOS Monterey

Firma Apple znana jest z tego, że zapewnia długie wsparcie dla swoich urządzeń. macOS Monterey można zainstalować na niektórych komputerach Mac z 2013 roku.

Lista komputerów kompatybilnych z macOS Monterey:

iMac z końca 2015 r. i nowsze,

Mac Pro z końca 2013 r. i nowsze,

iMac Pro z 2017 r. i nowsze,

Mac mini z końca 2014 r. i nowsze,

MacBook Air z początku 2015 r. i nowsze,

MacBook (12-calowy) z początku 2016 r. i nowsze,

MacBook Pro z początku 2015 r. i nowsze.

Czy warto zainstalować macOS Monterey?

Zasada jest jedna – zawsze warto aktualizować systemy operacyjne. Poza nowymi funkcjami, producenci wprowadzają także poprawki dotychczasowych błędów oraz usprawniają zabezpieczenia. Co więcej, poza funkcjami, które widoczne są gołym okiem, nowe systemy zazwyczaj są także lepiej zoptymalizowane. Pamiętajcie jednak o tym, żeby przed rozpoczęciem aktualizacji jakiegokolwiek urządzenia zawsze robić kopię zapasową danych. Ludzie dzielą się na tych, którzy robią back-up’y i na tych, którzy będą je robić.