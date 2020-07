Sporo nowości zmierza do Windows 10 – Insider Preview Build 20161 stanowi ich zapowiedź, a równocześnie pozwala testerom (z kanału developerskiego) sprawdzić, czy są to zmiany na plus, czy jednak na minus.

Nowe menu Start w Windows 10 coraz bliżej. Jest już w kompilacji Insider Preivew Build 20161

Najważniejszą, a na pewno najłatwiej dającą się zaobserwować spośród nowości w Windows 10 Insider Preview Build 20161 jest odświeżone menu Start, w którym kafelki i ikonki na liście programów mają przezroczyste lub półprzezroczyste tło. Całość prezentuje się schludne i przyjemnie się na nie patrzy, szczególnie ze zaktualizowanymi ikonkami, zaprojektowanymi w zgodzie z filozofią Fluent Design.

To nowe menu lepiej się też komponuje z kolorowymi tapetami i motywami – jak na obrazku poniżej:

Alt+Tab przeniesie cię nie tylko między aplikacjami, ale też witrynami w Microsoft Edge

Każdemu użytkownikowi systemu Windows 10 skrót Alt+Tab jest chyba dobrze znany. Jak wiemy – służy on do przełączania się pomiędzy kolejnymi oknami aplikacji. Już wkrótce jednak za pomocą tej samej kombinacji klawiszy będziemy mogli przechodzić pomiędzy kartami w przeglądarce Microsoft Edge. Gigant z Redmond zrozumiał wreszcie, że karty zastąpiły okna, a „przełącznik” za tą zmianą nie nadążył.

Jeżeli zwykle masz dziesiątki pootwieranych kart i ta zmiana brzmi dla ciebie jak zapowiedź koszmaru, a nie pomocy, to mamy dobrą wiadomość. W Ustawieniach będzie można skonfigurować działanie skrótu Alt+Tab, w tym wyłączyć przełączanie pomiędzy kartami w przeglądarce albo ograniczyć tę funkcję do ostatnich 3 lub 5 kart.

Windows 10 ustawi ci pasek zadań oraz poprawi powiadomienia i Ustawienia

Jeśli w niedalekiej przyszłości będziesz tworzyć nowe konto użytkownika albo logować się na nim po raz pierwszy, Windows 10 spróbuje dostosować pasek zadań do twoich potrzeb. Jeśli na przykład będziesz mieć podpiętego smartfona, wśród ikonek od początku znajdować będzie się Twój telefon. A jeżeli masz gamingowy sprzęt i konto w Xbox Live – znajdziesz na pasku ikonkę prowadzącą do centrum Xboksa.

Kompilacja Windows 10 Insider Preview Build 20161 zawiera także poprawki związane z powiadomieniami i Ustawieniami. Te pierwsze będą po zmianach bardziej czytelne i szybciej zorientujemy się, co przedstawiają. W oknie Ustawień zaś pojawią się kolejne funkcje z Panelu sterowania.

Wśród pozostałych nowinek odnajdujemy między innymi ulepszone przełączanie do trybu tabletu oraz tryb graficzny w systemowym Kalkulatorze. Część, jeśli nie wszystkie nowe funkcje i modyfikacje trafią do nas już w ramach jesiennej aktualizacji Windows 10: 20H2. Zdecydowanie jest na co czekać.

Źródło: Windows Blogs, The Verge, MSPowerUser, informacja własna

