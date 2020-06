Sterowanie odtwarzaniem muzyki na smartfonie za pomocą komputera z Windows 10? Aplikacja Twój telefon wkrótce zostanie rozszerzona o taką właśnie funkcję.

Windows 10: Twój telefon wkrótce pozwoli ci kontrolować muzykę

System Windows 10 stał się znacznie bardziej funkcjonalny i dostosowany do współczesnych potrzeb, dzięki aplikacji Twój telefon. Już teraz z poziomu komputera możemy:

czytać powiadomienia ze smartfona z Androidem i zarządzać nimi,

czytać wiadomości SMS i odpowiadać na nie, korzystając z komputerowej klawiatury,

odbierać połączenia i dzwonić do innych osób,

przeglądać zdjęcia zrobione smartfonowym aparatem,

szybko przenosić pliki z jednego urządzenia na drugie,

a nawet korzystać z aplikacji mobilnych na dużym ekranie.

Po najnowszej aktualizacji zyskamy coś jeszcze. Będziemy mogli mianowicie kontrolować odtwarzanie muzyki ze smartfona za pomocą komputera i podłączonej do niego myszki. W głównym oknie aplikacji Twój telefon, a konkretnie w jego lewym dolnym rogu pojawi się sekcja z okładką, wykonawcą i tytułem oraz trzema przyciskami: do pauzowania/wznawiania odtwarzania oraz przełączania utworów do przodu i do tyłu (czasem jako: przewiń utwór do początku).

Twój telefon to jedna z najlepszych aplikacji w Windows 10. Aktualizacja w drodze

Aktualnie (to znaczy w testowej wersji 1.20051.93.0) aplikacja umożliwia sterowanie z poziomu komputera odtwarzaniem audio z aplikacji Spotify, Pandora, Amazon Music, Muzyka Google Play, YouTube Music, Xiaomi Music i Google Podcast. Nieobsługiwane są z kolei między innymi (zwykły) YouTube i Audible. Nawet jeśli to się nie zmieni, to Twój telefon stanie się jeszcze bardziej praktycznym i funkcjonalnym programem.

Korzystacie z niego na swoich komputerach? Jeśli dotąd się na to nie zdecydowaliście, to zachęcamy was do sprawdzenia jej w akcji (możecie ją pobrać ze sklepu Microsoft Store), a jeśli korzystacie – dajcie znać, co o niej sądzicie.

Źródło: MSPowerUser, Techdows

