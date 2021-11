Dajcie wiarę zapewnieniom, jakie co do swojego flagowego produktu składa Microsoft? Jeśli tak, to możecie zacierać ręce na przyszłe aktualizacje Windows 11.

Microsoft obiecuje, że Windows 11 będzie niesamowicie szybki

Trudno twierdzić, że użytkownicy rzucili się na Windows 11. I to pomimo tego, że aktualizacja z Windows 10 do Windows 11 jest darmowa, a skorzystanie z tej opcji nieszczególnie skomplikowane. Wśród tych, którzy zdecydowali się na przesiadkę (lub zakup) pojawiają się naturalnie różnego rodzaju komentarze i nie brakuje też tych z negatywnym wydźwiękiem.

Między innymi poruszana jest tutaj kwestia wydajności i akurat od tego producent nie zamierza się odcinać. Sami możemy potwierdzić, że da się odczuć tutaj wolniejsze wyświetlanie interfejsu, na forach użytkownicy wskazują też inne przykłady. Co na to Microsoft? Zespół programistów Windows ujawnił niedawno na forum reddit, że Windows 11 dostanie w przyszłym roku aktualizacje poprawiające wydajność i, przynajmniej wedle zapowiedzi, będzie niesamowicie szybki.

„Wydajność będzie dla nas kluczowym obszarem zainteresowania w 2022 roku. Wiele z tego będzie dotyczyć wydajności startowej/uruchamiania. Jeśli chodzi o renderowanie elementów UI na ekranie (po załadowaniu frameworka), przetestowaliśmy skalowalność takich rzeczy jak umieszczanie 10 000 przycisków na ekranie itp. Większość elementów UI renderuje się już dość szybko, ale byłoby dobrze zrozumieć kiedy występują konkretne problemy ze skalowaniem/spowolnieniem elementów interfejsu użytkownika, abyśmy mogli przyjrzeć się konkretnemu scenariuszowi.”

Użytkownicy jako testerzy?

Chyba nie wypada zaprzeczać głosom mówiącym, że trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na efekty prac. Nieszczególnie dziwią też te sugestie, iż użytkownicy traktowani są jako testerzy, chociaż w teorii wydany został finalny produkt. Microsoft ujmuje to rzecz jasna zdecydowanie ładniej dla oka, mówi o przykładaniu uwagi do spływających opinii i sugestii. Dzięki nim będzie dokładniej wiedzieć, co należy poprawić.

Dowiedzieliśmy się też, że niedawno powołano nawet specjalny zespół, który ma zająć się omawianym tematem bardziej holistycznie. To też brzmi dobrze, ale oby na tym się nie skończyło.

Korzystacie już z Windows 11? Jesteście zadowoleni z wydajności czy też moglibyście wskazać tu elementy do poprawy?

Źródło: softpedia